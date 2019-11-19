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#Россия #Футбол #Бельгия #Дания

Дания и Бельгия – соперники России на Евро. А еще – Финляндия или Уэльс

19 ноября 2019, 01:12
Михаил Морозов

UPD. Изначально этот текст вышел перед последним туром. Мы отредактировали его с учетом обновленных данных.

Сборная Дании в последнем туре квалификации к Евро-2020 сыграла вничью с Ирландией (1:1) и вышла из группы со второго места. Первыми стали швейцарцы. Ирландия осталась третьей и будет играть в плей-офф Лиги наций. Италия, Голландия, Англия, Испания и Германия уже разведены по разным пяти группам и сыграют матчи группового этапа у себя на поле.

Нас больше интересует шестая группа. Там, где сыграет сборная России (группа В):

Первый наш определившийся соперник – Дания. Россияне и датчане точно проведут по два домашних матча на Евро – с двумя другими командами, Россия – в Санкт-Петербурге, Дания – в Копенгагене.

• Хозяин матча Россия – Дания определится жеребьевкой.

• Еще одним соперником россиян и датчан в последнем туре стала сборная Бельгии. В первой корзине помимо нее находятся Англия, Испания, Италия и Германия – все они к нам в группу не попадут, так как заняты в других как хозяева. Еще один участник – Украина – не попадет к России по политическим причинам.

• Осталась четвертая корзина. Оттуда к нам попадет или Финляндия, или Уэльс

В четвертой корзине помимо Финляндии и Уэльса будут четыре сборные, которые отберутся через Лигу наций. Никто из этих четырех команд не попадет России по следующим причинам:

  • В группу к Голландии отправят победителя плей-офф с участием Румынии (так как румынский стадион задействован в этой группе на Евро-2020).
  • В квартет к Испании поедет лучшая команда плей-офф с ирландцами (задействован стадион в Дублине)
  • К Англии попадет победитель плей-офф с участием Шотландии (стадион в Глазго). 
  • Победителя еще одного плейофф – с участием Косово – точно у нас не будет, так как Россию и Косово изначально разводят по политическим причинам. 

Теперь итог вкратце:

  • На Евро-2020 в группе Россия точно сыграет с Данией и Бельгией;
  • Третьим соперником станет Финляндия или Уэльс.
  • Со всеми кроме Дании играем в Санкт-Петербурге. Сыграем ли с ней дома – решит жребий.
  • Жеребьевка Евро-2020 состоится 30 ноября в Бухаресте.
Все фото: РФС
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