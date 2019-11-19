Дания и Бельгия – соперники России на Евро. А еще – Финляндия или Уэльс
UPD. Изначально этот текст вышел перед последним туром. Мы отредактировали его с учетом обновленных данных.
Сборная Дании в последнем туре квалификации к Евро-2020 сыграла вничью с Ирландией (1:1) и вышла из группы со второго места. Первыми стали швейцарцы. Ирландия осталась третьей и будет играть в плей-офф Лиги наций. Италия, Голландия, Англия, Испания и Германия уже разведены по разным пяти группам и сыграют матчи группового этапа у себя на поле.
Нас больше интересует шестая группа. Там, где сыграет сборная России (группа В):
• Первый наш определившийся соперник – Дания. Россияне и датчане точно проведут по два домашних матча на Евро – с двумя другими командами, Россия – в Санкт-Петербурге, Дания – в Копенгагене.
• Хозяин матча Россия – Дания определится жеребьевкой.
• Еще одним соперником россиян и датчан в последнем туре стала сборная Бельгии. В первой корзине помимо нее находятся Англия, Испания, Италия и Германия – все они к нам в группу не попадут, так как заняты в других как хозяева. Еще один участник – Украина – не попадет к России по политическим причинам.
• Осталась четвертая корзина. Оттуда к нам попадет или Финляндия, или Уэльс.
В четвертой корзине помимо Финляндии и Уэльса будут четыре сборные, которые отберутся через Лигу наций. Никто из этих четырех команд не попадет России по следующим причинам:
- В группу к Голландии отправят победителя плей-офф с участием Румынии (так как румынский стадион задействован в этой группе на Евро-2020).
- В квартет к Испании поедет лучшая команда плей-офф с ирландцами (задействован стадион в Дублине)
- К Англии попадет победитель плей-офф с участием Шотландии (стадион в Глазго).
- Победителя еще одного плейофф – с участием Косово – точно у нас не будет, так как Россию и Косово изначально разводят по политическим причинам.
Теперь итог вкратце:
- На Евро-2020 в группе Россия точно сыграет с Данией и Бельгией;
- Третьим соперником станет Финляндия или Уэльс.
- Со всеми кроме Дании играем в Санкт-Петербурге. Сыграем ли с ней дома – решит жребий.
- Жеребьевка Евро-2020 состоится 30 ноября в Бухаресте.