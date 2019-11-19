Дания и Бельгия – соперники России на Евро. А еще – Финляндия или Уэльс

UPD. Изначально этот текст вышел перед последним туром. Мы отредактировали его с учетом обновленных данных.

Сборная Дании в последнем туре квалификации к Евро-2020 сыграла вничью с Ирландией (1:1) и вышла из группы со второго места. Первыми стали швейцарцы. Ирландия осталась третьей и будет играть в плей-офф Лиги наций. Италия, Голландия, Англия, Испания и Германия уже разведены по разным пяти группам и сыграют матчи группового этапа у себя на поле.

Нас больше интересует шестая группа. Там, где сыграет сборная России (группа В):

• Первый наш определившийся соперник – Дания . Россияне и датчане точно проведут по два домашних матча на Евро – с двумя другими командами, Россия – в Санкт-Петербурге, Дания – в Копенгагене.

• Хозяин матча Россия – Дания определится жеребьевкой .