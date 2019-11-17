Россия не пропускала так много в официальных играх 11 лет (О-ДИ-ННА-ДЦАТЬ!). Хотя бывало всякое
Мы изучили все матчи сборной России и сделали вывод: так много (как сегодня от Бельгии – 4 гола) наша сборная не пропускала 11 лет. В последний раз такое случилось в первом матче Евро-2008 (10.06.2008), когда Россия уступила Испании – 1:4.
После этого были такие громкие поражения:
1. Испания – Россия – 3:0 (26.06.2008, полуфинал Евро-2008).
Этот матч запомнился тотальной победой испанцев. В нем травму получил Давид Вилья – он трижды трижды России в первой встрече.
Поражение от Испании обеспечило России лишь третью строчку и бронзовые медали. После этого Гус Хиддинк сказал: «Да, где-то бронза похожа на золото, но только очень издалека».
2. Россия – Аргентина – 2:3 (12.09.2009, товарищеский матч).
3. Россия – Хорватия – 1:3 (17.11.2015, товарищеский матч).
4. Франция – Россия – 4:2 (29.03.2016, товарищеский матч).
5. Россия – Коста-Рика – 3:4 (09.10.2016, товарищеский матч).
Обидное поражение – костариканцы реализовали пенальти и вырвали победу в добавленное время. Для Сослана Джанаева это был последний матч в старте сборной – дальше он просто вызывался в сборную в статусе запасного вратаря.
6. Россия – Бельгия – 3:3 (28.03.2017, товарищеский матч).
7. Россия – Испания – 3:3 (14.11.2017, товарищеский матч).
8. Россия – Бразилия – 0:3 (23.03.2018, товарищеский матч).
9. Россия – Франция – 1:3 (27.03.2018, товарищеский матч).
10. Россия – Уругвай – 0:3 (25.06.2018, групповой этап чемпионата мира-2018).
Единственное поражение России на групповом этапе ЧМ-2018. Дальше была космическая победа над испанцами и поражение в серии пенальти в полуфинале с Хорватией.
11. Германия – Россия – 3:0 (15.11.2018, товарищеский матч).
12. Бельгия – Россия – 3:1 (21.03.2019, отборочный этап к Евро-2020).
Сейчас сборная пропустила от Бельгии 4 мяча и забила в ответ лишь один.