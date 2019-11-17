Россия не пропускала так много в официальных играх 11 лет (О-ДИ-ННА-ДЦАТЬ!). Хотя бывало всякое

Мы изучили все матчи сборной России и сделали вывод: так много (как сегодня от Бельгии – 4 гола) наша сборная не пропускала 11 лет. В последний раз такое случилось в первом матче Евро-2008 (10.06.2008), когда Россия уступила Испании – 1:4.

После этого были такие громкие поражения:

1. Испания – Россия – 3:0 (26.06.2008, полуфинал Евро-2008).

Этот матч запомнился тотальной победой испанцев. В нем травму получил Давид Вилья – он трижды трижды России в первой встрече.

Поражение от Испании обеспечило России лишь третью строчку и бронзовые медали. После этого Гус Хиддинк сказал: «Да, где-то бронза похожа на золото, но только очень издалека».