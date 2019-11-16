Дедрик Бойата
Евро-2020 (квалификация)
Россия
Бельгия
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#Дедрик Бойата #Россия #Евро-2020 (квалификация) #Бельгия

Упс: бельгиец Бойята 15 минут играл в чужой футболке

16 ноября 2019, 21:42

Для Дедрика Бойаты матч с Россией – второй в этом отборе к Евро-2020 (любопытно, что первый тоже был с Россией). Вторая встреча с Россией запомнится ему курьезом.

После перерыва Бойата вышел на поле в футболке Миши Батшуайи. Бойате понадобилось 15 минут, чтобы администраторы сборной Бельгии поняли ошибку и заменили футболку.

А тут Бойата надевает правильную футболку.

Самое интересное, что арбитр Артур Диаш фейл не заметил.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ZUMAPRESS/Global Look Press
Тексты о Бельгии и России
Кто вышел на Евро-2020. В одной картинке
Бельгия – страна из двух частей: два языка, два народа, две культуры. Как это устроено? Они там не ругаются? Причем тут Наполеон?
Россия никогда не побеждала так много. Выход на Евро совпал с рекордом
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