Дедрик Бойата
Евро-2020 (квалификация)
Россия
Бельгия
Упс: бельгиец Бойята 15 минут играл в чужой футболке
16 ноября 2019, 21:42
Для Дедрика Бойаты матч с Россией – второй в этом отборе к Евро-2020 (любопытно, что первый тоже был с Россией). Вторая встреча с Россией запомнится ему курьезом.
После перерыва Бойата вышел на поле в футболке Миши Батшуайи. Бойате понадобилось 15 минут, чтобы администраторы сборной Бельгии поняли ошибку и заменили футболку.
А тут Бойата надевает правильную футболку.
Самое интересное, что арбитр Артур Диаш фейл не заметил.
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