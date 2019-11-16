Упс: бельгиец Бойята 15 минут играл в чужой футболке

Для Дедрика Бойаты матч с Россией – второй в этом отборе к Евро-2020 (любопытно, что первый тоже был с Россией). Вторая встреча с Россией запомнится ему курьезом.

После перерыва Бойата вышел на поле в футболке Миши Батшуайи. Бойате понадобилось 15 минут, чтобы администраторы сборной Бельгии поняли ошибку и заменили футболку.