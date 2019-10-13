Россия
Евро-2020 (квалификация)
Футбол
Россия никогда не побеждала так много. Выход на Евро совпал с рекордом
13 октября 2019, 21:09
Сборная России вышла на Евро-2020. В восьми матчах команда набрала 21 очко. До конца отборочного турнира остаются еще игры с Бельгией и Сан-Марино, но их турнирное значение связано только с борьбой за первое место. Прямо сейчас сборная России удерживает серию из семи побед подряд в отборочном турнире на чемпионат Европы – такого не было никогда в истории.
Отбор начался с поражения от Бельгии (1:3). Дальше – сплошная радость. Запомните эти результаты:
- Казахстан – Россия – 0:4
- Россия – Сан-Марино – 9:0
- Россия – Кипр – 1:0
- Шотландия – Россия – 1:2
- Россия – Казахстан – 1:0
- Россия – Шотландия – 4:0
- Кипр – Россия – 0:5
Общая разница мячей в этих победных матчах – 26:1. По всему отбору – 27:4. Девять голов в этом отборочном цикле забил Артем Дзюба.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые