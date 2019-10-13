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Евро-2020 (квалификация)
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#Россия #Футбол #Евро-2020 (квалификация)

Россия никогда не побеждала так много. Выход на Евро совпал с рекордом

13 октября 2019, 21:09

Сборная России вышла на Евро-2020. В восьми матчах команда набрала 21 очко. До конца отборочного турнира остаются еще игры с Бельгией и Сан-Марино, но их турнирное значение связано только с борьбой за первое место. Прямо сейчас сборная России удерживает серию из семи побед подряд в отборочном турнире на чемпионат Европы – такого не было никогда в истории.

Отбор начался с поражения от Бельгии (1:3). Дальше – сплошная радость. Запомните эти результаты:

  • Казахстан – Россия – 0:4
  • Россия – Сан-Марино – 9:0
  • Россия – Кипр – 1:0
  • Шотландия – Россия – 1:2
  • Россия – Казахстан – 1:0
  • Россия – Шотландия – 4:0
  • Кипр – Россия – 0:5

Общая разница мячей в этих победных матчах – 26:1. По всему отбору – 27:4. Девять голов в этом отборочном цикле забил Артем Дзюба. 

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