Сергей Петров
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Петров травмировался в игре с Кипром. Фото его ноги – страх
13 октября 2019, 20:00
Сборная России забила два мяча Кипру уже в первом тайме. Киприоты даже сменили вратаря, который получил травму при неудачной обводке. Но была травма и у россиян. На 28-й минуте Лайфис влетел в ногу Петрова.
Игроку сборной Кипра показали красную карточку. Петрову долго оказывали помощь, но все-таки заменили на Караваева. В твиттере сборной России опубликовали фото его ноги через несколько минут после нарушения. Это страшно и больно.
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