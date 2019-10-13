Сергей Петров
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#Сергей Петров #Футбол #Россия #Евро-2020 (квалификация) #Кипр

Петров травмировался в игре с Кипром. Фото его ноги – страх

13 октября 2019, 20:00
Александр Плеханов

Сборная России забила два мяча Кипру уже в первом тайме. Киприоты даже сменили вратаря, который получил травму при неудачной обводке. Но была травма и у россиян. На 28-й минуте Лайфис влетел в ногу Петрова. 

Игроку сборной Кипра показали красную карточку. Петрову долго оказывали помощь, но все-таки заменили на Караваева. В твиттере сборной России опубликовали фото его ноги через несколько минут после нарушения. Это страшно и больно.

твиттер сборной России

РФС

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