Петров травмировался в игре с Кипром. Фото его ноги – страх

Сборная России забила два мяча Кипру уже в первом тайме. Киприоты даже сменили вратаря, который получил травму при неудачной обводке. Но была травма и у россиян. На 28-й минуте Лайфис влетел в ногу Петрова.

Игроку сборной Кипра показали красную карточку. Петрову долго оказывали помощь, но все-таки заменили на Караваева. В твиттере сборной России опубликовали фото его ноги через несколько минут после нарушения. Это страшно и больно.