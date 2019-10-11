Россия
Евро-2020 (квалификация)
Футбол
Шотландия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Россия #Футбол #Евро-2020 (квалификация) #Шотландия

Разгром Шотландии в переполненных «Лужниках». Как это было

11 октября 2019, 00:55
Наталия Кондратенко

Сборная России обыграла Шотландию 4:0 благодаря дублю Дзюбы и голам Оздоева и Головина. Почти час игрового времени наша команда практически не имела голевых моментов, а потом принялась забивать. Благодаря этой победе выход на Евро – чистая формальность. Нашим теперь достаточно не проиграть на Кипре.

Но это через несколько дней, а вот что происходило сегодня на поле и за его пределами.

В наших соцсетях тоже все красиво. Подпишись!
Все фото: Наталия Кондратенко
Другие материалы о наших парнях – тут
Для выхода на Евро России осталось не проиграть на Кипре. Но есть и другая интрига
Сумасшедший год Оздоева: закрепился в «Зените», заиграл в сборной, теперь еще и красиво забивает
Как сборная России играла решающие матчи в октябре. Ужас с Украиной, счастье с Англией и много выходов на Евро и ЧМ
Евсеев ссорился с Гиггзом, Бэйл не забил пенальти Акинфееву. Наши матчи дома против команд с Британских островов
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Россия
#Футбол
#Евро-2020 (квалификация)
#Шотландия