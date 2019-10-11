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Разгром Шотландии в переполненных «Лужниках». Как это было
11 октября 2019, 00:55
Сборная России обыграла Шотландию 4:0 благодаря дублю Дзюбы и голам Оздоева и Головина. Почти час игрового времени наша команда практически не имела голевых моментов, а потом принялась забивать. Благодаря этой победе выход на Евро – чистая формальность. Нашим теперь достаточно не проиграть на Кипре.
Но это через несколько дней, а вот что происходило сегодня на поле и за его пределами.
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