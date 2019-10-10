Евсеев ссорился с Гиггзом, Бэйл не забил пенальти Акинфееву. Наши матчи дома против команд с Британских островов
Британские острова – архипелаг в северо-западной части Европы, там расположены Англия, Шотландия, Уэльс, Ирландия и Северная Ирландия. Хотя Ирландия, в отличие от четырех других стран, не относится к Великобритании, поэтому там не слишком любят определение «Британские острова», предпочитая называть архипелаг «Британия и Ирландия».
Для россиян же встречу с каждой из этих пяти команд давно привычно называть игрой против британцев. Мы уже рассказывали, как тяжело сборной России было играть на островах. Дома у нас хороший баланс, но трудности возникают каждый раз.
Притом мы ни разу не проиграли за семь матчей, пропустили только четыре гола, четыре матча были сухими. Но также не одержали ни одной крупной победы. А в трех матчах даже не могли забить.
- Англия – 2:1;
- Шотландия – 0:0;
- Уэльс – 0:0, 2:1;
- Ирландия – 4:2, 0:0;
- Северная Ирландия – 2:0;
Газзаев – тренер сборной, гол 19-летнего Кержакова
После провала на ЧМ-2002 Олега Романцева на посту главного тренера сменил Валерий Газзаев. Ирландцы на том турнире не попали в четвертьфинал лишь по пенальти проиграв испанцам, но в России получили 2:4 от нашей обновленной сборной – команда посвежела, эмоций придал постоянно бегавший по технической зоне Газзаев, а юный Кержаков забил свой первый гол за сборную в квалификации (до этого забивал только в товарищеском матче шведам).
Ирландец Данн играл несколько минут без номера
В матче квалификации к Евро-2012 наши сыграли вничью 0:0 с ирландцами, хотя имели подавляющее преимущество. Тренер сборной Ирландии Джованни Трапаттони был доволен: «Нам повезло, у соперника по-настоящему сильная команда».
Во втором тайме ирландский защитник Ричард Данн порвал футболку и вышел в новой, но она была без номера. Трапаттони объяснил: «Игра была такой, что сначала мы просто забыли о номере на резервной футболке! А потом написали номер от руки. Это увидел резервный судья - и дал добро на выход Данна на поле».
Судейские ошибки в легендарной игре, обида Макларена
Важнейший матч против Англии в 84-тысячных переполненных «Лужниках», невероятно тяжелая победа 2:1. Руни забил из офсайда, Павлюченко ответил с пенальти, хотя нарушение состоялось до штрафной (хотя это очень спорный момент). Победный гол российского форварда осчастливил страну и очень сильно расстроил английского тренера.
Тренер сборной Англии Стив Макларен не захотел общаться с российскими журналистами и запретил переводить на русский язык его ответы английской прессе. Большинство россиян покинуло зал, но и свои жалеть не стали – в английских СМИ тренера просто уничтожили критикой, пока он жаловался на судейство и невезение.
Гиггз и Евсеев поссорились, судью запомнили надолго
В первом стыковом матче за право выйти на Евро-2004 наши сыграли дома 0:0 с Уэльсом. По счету – грустно, но преобладала больше злость. Райан Гиггз ударил локтем в ухо Вадима Евсеева, но судья не удалил валлийца. «Евсеев меня тогда всю игру провоцировал всевозможными тычками, пинками, а в том эпизоде, когда я отмахнулся, чуть ногу мне не сломал. Он мне чуть карьеру не испортил», – позже жаловался Гиггз.
Ответ Евсеева был неожиданным: «Правильно, я бы тоже так сделал. Я же за пять минут до этого чуть ногу ему не сломал. Не скажу, что хотел нанести травму, но я шел в подкат, чтобы его напугать. Получилось, что сыграл не в мяч, а больше в ногу».
Самое смешное, что португальский судья Кортеш Батишта в том эпизоде дал фол почему-то валлийцу, а позже его удар локтем не увидел вообще. Потом он отвесил желтые карточки Овчинникову и Мостовому, без которых пришлось играть ответный матч. Фанаты «Локомотива» не простят Батишту еще и за судейство в игре Лиги чемпионов против «Монако» несколькими месяцами позже, когда он еще в первом тайме удалил Лоськова и поставил очень спорный пенальти – «Локо» проиграл и не вышел в четвертьфинал.
Бэйл не забил пенальти Акинфееву
Пятью годами позже сборная России принимала Уэльс в квалификации к ЧМ-2010. Очень сложная игра – на гол Павлюченко точным ударом ответил Ледли, и только в последнюю десятиминутку Погребняк принес победу 2:1.
Примечательно, что тогда открыть счет мог 19-летний Гарет Бэйл – он заработал пенальти в противоборстве с Сергеем Семаком. К тому времени он провел уже 12 матчей за Уэльс, дважды забивал, но в Москве не вышло – его удар с пенальти отразил Акинфеев. Тогда Бэйл еще был перспективным игроком «Тоттенхэма», одноклубником Павлюченко (который как раз свой пенальти в той игре забил), а уже позже стал мировой звездой.
13 тысяч на Шотландии в марте, ноль голов, ошибка переводчицы
«Несмотря на холодную погоду, собралось их достаточно много», – писали о зрителях в еженедельнике «Футбол». Сейчас странно, тогда – нормально, матч Россия – Шотландия в марте 1995-го посетили 13939 фанатов. В важнейшем матче квалификации к Евро-1996 шотландцы выставили пять защитников и справились с задачей увезти хотя бы очко. «В нашей команде не пошла игра у Радченко, на которого мы рассчитывали. Плохо выглядел и Шалимов, которого пришлось заменить. Не все из тех, кого вызывали в сборную, готовы постоять за сборную России», – высказался Олег Романцев.
История после игры, снова издание «Футбол»: «Выступал тренер шотландской сборной Крэйг Браун. Наша переводчица доносила до нас его слова, которые звучали примерно так: «Я очень доволен игрой своей команды, все наши футболисты действовали с полной отдачей сил, они превосходили сборную России в технике…». В этот момент возникла вдруг пауза, начались какие-то переговоры, после чего переводчица заявила, что Браун, оказывается, высказал совершенно противоположное мнение: в технике были слабее шотландцы, но тем не менее играли очень хорошо».
Браун, кстати, тогда сделал прогноз, что Шотландия вместе с Россией поедет на Евро, так и произошло. Но в плей-офф никто из них не вышел.