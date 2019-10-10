Евсеев ссорился с Гиггзом, Бэйл не забил пенальти Акинфееву. Наши матчи дома против команд с Британских островов

Британские острова – архипелаг в северо-западной части Европы, там расположены Англия, Шотландия, Уэльс, Ирландия и Северная Ирландия. Хотя Ирландия, в отличие от четырех других стран, не относится к Великобритании, поэтому там не слишком любят определение «Британские острова», предпочитая называть архипелаг «Британия и Ирландия».

Для россиян же встречу с каждой из этих пяти команд давно привычно называть игрой против британцев. Мы уже рассказывали, как тяжело сборной России было играть на островах. Дома у нас хороший баланс, но трудности возникают каждый раз.

Притом мы ни разу не проиграли за семь матчей, пропустили только четыре гола, четыре матча были сухими. Но также не одержали ни одной крупной победы. А в трех матчах даже не могли забить.