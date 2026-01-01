Райан Гиггз

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Футбол
Уэльс поменял тренера на Евро-2020 из-за дела против Гиггза. Его обвиняют в нападении на двух женщин
#Райан Гиггз
Футбол
Варди забил победный гол «Арсеналу» и догнал Гиггза по голам в истории АПЛ
#Лестер
Футбол
У Месси 69 голов в матчах группового этапа ЛЧ – ни один игрок не забил столько на этой стадии
#Лионель Месси
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Гиггз под следствием из-за нападения на девушку. Уэльс полгода играл матчи без него – и уволил перед Евро
#Райан Гиггз
Почему судья дал желтую карточку Соболеву за снятую футболку, когда тот показал майку с фотографией мамы
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#Василий Казарцев
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Звучит как бред, но на самом деле правда. Топ-тред о странных фактах в футболе
#Футбол
Лучший гол в истории «МЮ» – Гиггз пробежал полполя и обыграл четверых. Он решился на трюк от недовольства собой
#Райан Гиггз
Оказывается, Роналду догнал Гиггза по числу матчей в карьере – хотя сыграл на пять лет меньше
#Криштиану Роналду
Гиггз-тренер вывел Уэльс на Евро. Но в стране многие его не любят
#Райан Гиггз
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