Криштиану Роналду
АПЛ
Райан Гиггз
Манчестер Юнайтед
Поделиться:
Комментарии:
0
#Криштиану Роналду #АПЛ #Манчестер Юнайтед #Райан Гиггз

Оказывается, Роналду догнал Гиггза по числу матчей в карьере – хотя сыграл на пять лет меньше

09 апреля, 21:15

Райан Гиггз всю профессиональную карьеру (1990-2014) провел в «Манчестер Юнайтед». Вместе с Криштиану они сыграли шесть сезонов.

Гиггз восхищается Роналду, хотя валлиец не включил его в символическую сборную легенд «Ман Юнайтед»:

«Роналду – лучший спортсмен, с которым я играл, но все забывают, какой у него тяжелый был старт в АПЛ. До прихода Криштиану у зеркала всегда сидел Бекхэм, а уже потом Роналду занял его место».

А Криш думает, что только бы идиот не стал учиться у Гиггза.

Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Криштиану Роналду
#АПЛ
#Манчестер Юнайтед
#Райан Гиггз