Оказывается, Роналду догнал Гиггза по числу матчей в карьере – хотя сыграл на пять лет меньше

Райан Гиггз всю профессиональную карьеру (1990-2014) провел в «Манчестер Юнайтед». Вместе с Криштиану они сыграли шесть сезонов.

Гиггз восхищается Роналду, хотя валлиец не включил его в символическую сборную легенд «Ман Юнайтед»:

«Роналду – лучший спортсмен, с которым я играл, но все забывают, какой у него тяжелый был старт в АПЛ. До прихода Криштиану у зеркала всегда сидел Бекхэм, а уже потом Роналду занял его место».

А Криш думает, что только бы идиот не стал учиться у Гиггза.