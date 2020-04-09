Криштиану Роналду
АПЛ
Райан Гиггз
Манчестер Юнайтед
Оказывается, Роналду догнал Гиггза по числу матчей в карьере – хотя сыграл на пять лет меньше
09 апреля, 21:15
Райан Гиггз всю профессиональную карьеру (1990-2014) провел в «Манчестер Юнайтед». Вместе с Криштиану они сыграли шесть сезонов.
Гиггз восхищается Роналду, хотя валлиец не включил его в символическую сборную легенд «Ман Юнайтед»:
«Роналду – лучший спортсмен, с которым я играл, но все забывают, какой у него тяжелый был старт в АПЛ. До прихода Криштиану у зеркала всегда сидел Бекхэм, а уже потом Роналду занял его место».
А Криш думает, что только бы идиот не стал учиться у Гиггза.
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