Звучит как бред, но на самом деле правда. Топ-тред о странных фактах в футболе
В твиттере завирусился тред: назовите футбольный факт, который звучит как фейк, но на самом деле реален. У твита больше 800 ответов. Вот самые странные факты из треда:
У Тео Уолкотта больше голов в Лиге чемпионов (15), чем у Роналдо, Зидана, Клозе и Вильи (у всех по 14).
Английский тренер еще не побеждал в АПЛ. И как раз за год до появления АПЛ первый дивизион выиграл англичанин Говард Уилкинсон с «Лидс Юнайтед».
«Суиндон Таун» (Swindon Town) – единственный футбольный клуб в Англии и Шотландии, в котором нет букв, которые встречаются в слове «макрель» (mackerel).
«Милан» выиграл Серию А сезона 93/94, забив 36 голов. Меньше только у последних пяти команд и «Ромы» (7-е место).
Неймар выиграл приз лучшего игрока месяца в Ла Лиге раньше Месси. Учредили премию в 2013-м. Ней впервые взял ее в ноябре 2015-го, а Месси – в январе 2016-го.
У Райана Гиггза больше трофеев, чем у «Челси». 34 (24 года карьеры) vs 33 (115 лет существования).
Марио Балотелли отдал за всю карьеру в АПЛ один голевой пас. И с него Агуэро забил тот самый гол в ворота «КПР».
Бернабеу – фамилия Жерара Пике.
У Питера Крауча больше голевых передач в АПЛ, чем у Пола Скоулза. 56 vs 55
Диего Коста ни разу не получал красную карточку в АПЛ. Но 26 раз получал желтую.
«Данди Юнайтед» четыре раза играл с «Барселоной». И всегда побеждал. В 1966-м (2:1 и 2:0) и 1987-м (1:0 и 2:1).
Даже у венского «Рапида» есть титул чемпиона Германии (в 1941-м австрийские клубы участвовали в немецком чемпионате), а у «Байера» нет.
После ухода Криштиану Роналду из «МЮ» футболку с 7-м номером носили семь человек. Они суммарно забили 14 голов. За это время Роналду забил 359.
Марсело никогда не играл на Копа Америка.
У Никласа Бендтнера есть хет-трик в Лиге чемпионов. У Зидана, Луиса Суареса и Салаха нет.
А вы оставляйте в комментариях факты, которые сначала кажутся бредовыми.