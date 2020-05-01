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#Футбол #АПЛ #Криштиану Роналду #Бундеслига #Неймар #Лионель Месси #Серия А #Марио Балотелли #Барселона #Манчестер Сити #Милан #Челси #Манчестер Юнайтед #Зинедин Зидан #Райан Гиггз #Марсело #Серхио Агуэро #Байер #Диего Коста #Ла Лига #Тео Уолкотт

Звучит как бред, но на самом деле правда. Топ-тред о странных фактах в футболе

01 мая, 11:40

В твиттере завирусился тред: назовите футбольный факт, который звучит как фейк, но на самом деле реален. У твита больше 800 ответов. Вот самые странные факты из треда:

У Тео Уолкотта больше голов в Лиге чемпионов (15), чем у Роналдо, Зидана, Клозе и Вильи (у всех по 14). 

Imago Sportfotodienst / Global Look Press

Английский тренер еще не побеждал в АПЛ. И как раз за год до появления АПЛ первый дивизион выиграл англичанин Говард Уилкинсон с «Лидс Юнайтед».

«Суиндон Таун» (Swindon Town) – единственный футбольный клуб в Англии и Шотландии, в котором нет букв, которые встречаются в слове «макрель» (mackerel).

«Милан» выиграл Серию А сезона 93/94, забив 36 голов. Меньше только у последних пяти команд и «Ромы» (7-е место).

Maurizio Borsari / Global Look Press

Неймар выиграл приз лучшего игрока месяца в Ла Лиге раньше Месси. Учредили премию в 2013-м. Ней впервые взял ее в ноябре 2015-го, а Месси – в январе 2016-го.

У Райана Гиггза больше трофеев, чем у «Челси». 34 (24 года карьеры) vs 33 (115 лет существования).

Марио Балотелли отдал за всю карьеру в АПЛ один голевой пас. И с него Агуэро забил тот самый гол в ворота «КПР».

 

Бернабеу – фамилия Жерара Пике.

У Питера Крауча больше голевых передач в АПЛ, чем у Пола Скоулза. 56 vs 55

Диего Коста ни разу не получал красную карточку в АПЛ. Но 26 раз получал желтую.

Salvio Calabrese / Global Look Press

«Данди Юнайтед» четыре раза играл с «Барселоной». И всегда побеждал. В 1966-м (2:1 и 2:0) и 1987-м (1:0 и 2:1).

Даже у венского «Рапида» есть титул чемпиона Германии (в 1941-м австрийские клубы участвовали в немецком чемпионате), а у «Байера» нет.

После ухода Криштиану Роналду из «МЮ» футболку с 7-м номером носили семь человек. Они суммарно забили 14 голов. За это время Роналду забил 359. 

Imago Sportfotodienst / Global Look Press

Марсело никогда не играл на Копа Америка. 

У Никласа Бендтнера есть хет-трик в Лиге чемпионов. У Зидана, Луиса Суареса и Салаха нет.

А вы оставляйте в комментариях факты, которые сначала кажутся бредовыми.

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#Футбол
#АПЛ
#Криштиану Роналду
#Бундеслига
#Неймар
#Лионель Месси
#Серия А
#Марио Балотелли
#Барселона
#Манчестер Сити
#Милан
#Челси
#Манчестер Юнайтед
#Зинедин Зидан
#Райан Гиггз
#Марсело
#Серхио Агуэро
#Байер
#Диего Коста
#Ла Лига
#Тео Уолкотт