Звучит как бред, но на самом деле правда. Топ-тред о странных фактах в футболе

В твиттере завирусился тред: назовите футбольный факт, который звучит как фейк, но на самом деле реален. У твита больше 800 ответов. Вот самые странные факты из треда:

У Тео Уолкотта больше голов в Лиге чемпионов (15), чем у Роналдо, Зидана, Клозе и Вильи (у всех по 14).