Байер

Леверкузен
Bayer-04
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Сайт
https://www.bayer04.de/en-us/
Страна
Германия
Стадион
Бай-Арена
Тренер
Херардо Сеоане
Х. Сеоане
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
1
Лукаш Градецки Л. Градецки 		Вра 32 31 0 0 1 0
4
Джонатан Та Д. Та 		Защ 26 31 2 0 4 0
19
Мусса Диаби М. Диаби 		Нап 22 30 13 10 8 1
30
Жереми Фримпонг Ж. Фримпонг 		Защ 21 25 1 6 6 0
27
Флориан Вирц Ф. Вирц 		Пол 19 24 7 9 2 0
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Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 16:30
Хоффенхайм
-:-
Байер
07.05.2022 07 мая 2022 сб 16:30
Германия. Бундеслига , 33 тур
Хоффенхайм
-
Байер
-
Германия. Бундеслига , 33 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 16:30
Байер
-:-
Фрайбург
14.05.2022 14 мая 2022 сб 16:30
Германия. Бундеслига , 34 тур
Байер
-
Фрайбург
-
Германия. Бундеслига , 34 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
1
Бавария
32 24 3 5 93:33 75
2
Боруссия
32 20 3 9 80:50 63
3
Байер
32 17 7 8 74:44 58
4
Фрайбург
32 15 10 7 56:40 55
5
РБ Лейпциг
32 16 6 10 67:36 54
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Результаты
02.05.2022 02 мая 2022 пн 21:30
Байер
2 : 0
Айнтрахт
02.05.2022 02 мая 2022 пн 21:30
32 тур
Байер
2
Айнтрахт
0
Германия. Бундеслига , 32 тур
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 16:30
Гройтер Фюрт
1 : 4
Байер
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 16:30
31 тур
Гройтер Фюрт
1
Байер
4
Германия. Бундеслига , 31 тур
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 20:30
Байер
0 : 1
РБ Лейпциг
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 20:30
30 тур
Байер
0
РБ Лейпциг
1
Германия. Бундеслига , 30 тур
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:30
Бохум
0 : 0
Байер
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:30
29 тур
Бохум
0
Байер
0
Германия. Бундеслига , 29 тур
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 16:30
Байер
2 : 1
Герта
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 16:30
28 тур
Байер
2
Герта
1
Германия. Бундеслига , 28 тур
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