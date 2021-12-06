Андрей Лунев
Лига Европы
Байер
Тренер «Байера» анонсировал дебют Лунева. Он перешел в клуб в июле, но до сих пор не играл
18 минут назад
Херардо Сеоане провел пресс-конференцию перед матчем «Байера» и «Ференцвароша» в Лиге Европы. Он анонсировал ротацию в составе и дебют вратаря Андрея Лунева.
«Байер» уже гарантировал выход в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Поэтому игра с «Ференцварошем» не имеет для него турнирного значения.
Сеоане сказал, что изменит состав настолько, «насколько это возможно». Основной вратарь Лукаш Градецки точно не выйдет в старте – его заменит Лунев. «Он всегда хорошо тренировался и заслужил этот шанс», – цитирует Сеоане Kicker.
Лунев перешел в «Байер» в июле 2020-го после ухода из «Зенита». С тех пор он не играл в официальных матчах, но попадал в запас. Матч с «Ференцварошем» пройдет 9 декабря.
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