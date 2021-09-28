Тренер вратарей России говорил о важности игровой практики. Теперь вызывает Лунева, хотя у него ноль матчей за клуб

Сборная России определилась с окончательным составом на игры против Словакии и Словении. Это матчи отборочного турнира ЧМ-2022. Итоговый список можно посмотреть в этой новости, но главное в нем – позиция вратарей. В состав попали Гильерме, Дюпин, Сафонов и Лунев. Крицюк исключен, хотя играет в основе «Зенита» во всех турнирах.

Валерий Карпин много раз говорил, что за вратарский выбор отвечает тренер вратарей Виталий Кафанов. Он уже дал объяснение по отсутствию Станислава Крицюка в итоговом списке России: «Опять новый клуб, опять новый коллектив, игры на два фронта – чемпионат и еврокубки, а это уже немалый стресс для вратаря». Кафанов все объяснил именно психологическим состоянием.

Из игроков «Зенита» остались четверо: