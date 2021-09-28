Тренер вратарей России говорил о важности игровой практики. Теперь вызывает Лунева, хотя у него ноль матчей за клуб
Сборная России определилась с окончательным составом на игры против Словакии и Словении. Это матчи отборочного турнира ЧМ-2022. Итоговый список можно посмотреть в этой новости, но главное в нем – позиция вратарей. В состав попали Гильерме, Дюпин, Сафонов и Лунев. Крицюк исключен, хотя играет в основе «Зенита» во всех турнирах.
Валерий Карпин много раз говорил, что за вратарский выбор отвечает тренер вратарей Виталий Кафанов. Он уже дал объяснение по отсутствию Станислава Крицюка в итоговом списке России: «Опять новый клуб, опять новый коллектив, игры на два фронта – чемпионат и еврокубки, а это уже немалый стресс для вратаря». Кафанов все объяснил именно психологическим состоянием.
Из игроков «Зенита» остались четверо:
Сколько матчей сыграли в чемпионатах вратари, которые попали в сборную:
- Гильерме (РПЛ) – девять матчей, шесть пропущенных голов.
- Дюпин (РПЛ) – девять матчей, десять пропущенных голов.
- Сафонов (РПЛ) – восемь матчей, семь пропущенных голов.
- Лунев (Бундеслига) – ноль матчей.
Напоминаем: летом Андрей Лунев свободным агентом перешел из «Зенита» в «Байер». «Зенит» даже пытался вернуть его в аренду, но от этого отказался уже сам Лунев. В «Байере» он выходил в одном из товарищеских матчей, но официально еще не дебютировал. Хотя клуб играет в Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге Европы. Везде – без Лунева.
16 августа Виталий Кафанов говорил о двух важных критериях при выборе вратарей сборной России: игровая практика и количество результативных ошибок. На примере Лунева он рассказывал, что тот не прошел по первому пункту. Уже через три дня после того интервью Кафанов поменял мнение – добавил Лунева к составу.
27 сентября – день объявления нового состава России. Теперь Кафанов утверждает, что игровая практика уже не так важна: «Твердо убежден, что отсутствие игровой практики можно заменить в тренировочном процессе, если вратарь на каждую тренировку выходит как на самый важный матч своей жизни, если в каждой игровой ситуации действует как в игре».
Именно тренировками с качественными партнерами в «Байере» Кафанов теперь оправдывает вызов Лунева. В прошлом трехматчевом цикле сборной России Лунев не сыграл ни разу. Тогда во всех играх основным вратарем был Гильерме. Последним официальным матчем в карьере Лунева остается матч «Зенит» – «Локомотив». Он прошел 2 мая 2021 года.
Интересно, что еще в 2018-м Кафанов продвигал мнение: даже без игровой практики вратарь может прогрессировать. Тот самый единственный товарищеский матч Лунева в клубе отмечали даже аккаунты сборной. Это было еще в июле.