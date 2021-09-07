«Зенит» звал Лунева обратно в аренду – сразу после того, как Лунев ушел из клуба в «Байер» 🤷♂️
Андрей Лунев – вратарь «Байера» и сборной России. Летом Лунев уехал в Германию свободным агентом. В июле подписал официально контракт, потом сыграл за «Байер» в товарищеском матче с «Фрайбургом». Дальше постоянно был на скамейке, но по-прежнему радуется своему решению об отъезде. Пусть пока и проигрывает конкуренцию финскому вратарю Градецки.
Почему «Зенит» просто не оставил Лунева, хотя он играл в клубе с 2017 года:
🎲 Позднее предложение о продлении контракта. Не договорились зимой, отложили продление до лета. Там тоже не договорились.
🎲 Лунев всю карьеру мечтал об игре в одном из топ-5 чемпионатов Европы. Переход в «Байер» – исполнение этой мечты.
🎲 Желание прогресса и роста + не очень корректное отношение со стороны «Зенита». Об этом говорит сам Лунев.
🎲 Продление контракта с «Зенитом» не было приоритетным вариантом для Лунева. Когда появилось предложение из Европы, он сразу его выбрал.
«Зенит» остался без Лунева, но с качественным вратарем. Михаил Кержаков сыграл больше матчей (18) в прошлом сезоне. Он начал в основе и этот сезон: отыграл шесть матчей, в одном из них отстоял на ноль, пропустил семь голов. Проблема «Зенита» не в Кержакове. С уходом Лунева «Зенит» потерял конкуренцию во вратарской линии. В запасе остались только молодые вратари.
Первые слухи о предложении «Зенита» по аренде Лунева пошли в конце августа. Тогда на них ответил его агент Антон Смирнов. Сказал, что комментировать не будет и посоветовал обратиться к «Зениту»: «Отвечу так: если смоделировать ситуацию, что такое предложение было, то опять же при ее моделировании футболист отказался».
Теперь Лунев сам все подтвердил. И рассказал об отказе от того предложения в интервью Sport24: «А как вы себе это вообще представляете? Я только что перешел в другую команду. В очень хорошую команду. В очень хороший чемпионат, в котором я хотел играть. Я к этому очень долго шел. И тут мне предлагают вернуться. Для чего? Зачем?»
Примерно в дни того предложения Лунев выкладывал фотографии с тренировок в «Байере»:
Лунев не всегда стабильно играл в «Зените». Его главной проблемой за последний сезон была летняя травма прошлым летом. Из-за нее Лунев пропустил начало сезона. Возможно, из-за этого сорвался и зимний отъезд Лунева в Европу. Он рассказывал, что мог уйти еще тогда. В итоге остался в «Зените» до конца сезона – и взял там очередное чемпионство.
«Зенит» потратил в летнее трансферное окно 17 миллионов евро. Клуб распределил их на трех новичков: Клаудиньо (12), Чистяков (3,2), Крицюк (2). Именно Крицюк заменил в «Зените» Лунева. И с его переходом тоже связана отдельная история. «Зенит» подписал Крицюка за деньги, хотя еще два месяца назад мог позвать бесплатно. Мы разобрали это в отдельном материале.
Сам Лунев сейчас проводит сбор в составе сборной России. Там основным вратарем остается Гильерме.