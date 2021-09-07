«Зенит» звал Лунева обратно в аренду – сразу после того, как Лунев ушел из клуба в «Байер» 🤷‍♂️

Андрей Лунев – вратарь «Байера» и сборной России. Летом Лунев уехал в Германию свободным агентом. В июле подписал официально контракт, потом сыграл за «Байер» в товарищеском матче с «Фрайбургом». Дальше постоянно был на скамейке, но по-прежнему радуется своему решению об отъезде. Пусть пока и проигрывает конкуренцию финскому вратарю Градецки.

Почему «Зенит» просто не оставил Лунева, хотя он играл в клубе с 2017 года:

🎲 Позднее предложение о продлении контракта. Не договорились зимой, отложили продление до лета. Там тоже не договорились.

🎲 Лунев всю карьеру мечтал об игре в одном из топ-5 чемпионатов Европы. Переход в «Байер» – исполнение этой мечты.

🎲 Желание прогресса и роста + не очень корректное отношение со стороны «Зенита». Об этом говорит сам Лунев.

🎲 Продление контракта с «Зенитом» не было приоритетным вариантом для Лунева. Когда появилось предложение из Европы, он сразу его выбрал.