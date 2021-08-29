Зачем сборной России нужны пять вратарей? Почему основного выбирает не Карпин? Как все было при Черчесове?
Карпин дал Кафанову свободу действий. Тот взял сразу пять вратарей
Валерий Карпин готовит сборную России к отборочным матчам ЧМ-2022. Первая игра пройдет 1 сентября, соперник – Хорватия. Мы уже рассказывали об изменениях в сборной России при Карпине. Пока выделили два: запрет на сладкое и большое количество игроков. Еще одно нововведение связано с позицией вратаря. Этот вопрос нужно исследовать по пунктам.
1) Валерий Карпин забрал с собой из «Ростова» тренера вратарей Виталия Кафанова. Кафанов – самый авторитетный тренер вратарей в русском футболе. Он пишет книги, проводит конференции, а еще отвечает даже за стандарты. Подробно о функциях нового тренерского штаба сборной России и конкретно Кафанова мы рассказывали в отдельном материале.
2) Кафанов получил полную свободу в работе внутри сборной. Он отвечает за вызов вратарей. В итоговый состав сборной на сентябрьские игры отбора вошли сразу пять вратарей: Гильерме, Дюпин, Максименко, Песьяков и Лунев. Это важно, потому что при Черчесове обычно была стандартная заявка из трех вратарей. Кафанов хочет, чтобы все пятеро остались до конца сбора.
3) Андрей Лунев – самая странная фигура в этом списке вратарей. Летом он перешел в «Байер», где пока выходил только в товарищеских матчах. 16 августа Кафанов рассказывал о недостатке игровой практики у Лунева – даже отдельно извинялся перед ним в интервью. 19 августа все-таки добавил его в состав сборной России. Тут уже никаких слов о недостатки практики не было.
4) Важное дополнение от Карпина уже во время сбора в Новогорске: он до сих пор не знает фамилию основного вратаря на ближайшие матчи. Эту информацию получит только вечером 31 августа. Виталий Кафанов полностью отвечает за выбор первого номера сборной России – Карпин только по факту соглашается с его мнением. Об этом он рассказывает в каждом интервью.
5) Кафанов объяснял, что мечтал о вызове сразу семи вратарей. Потому что хотел бы посмотреть вообще всех. Еще он договаривался с Игорем Акинфеевым о возобновлении карьеры в сборной России. Акинфеев отказался – о причинах мы подробно писали еще перед стартом Евро-2020. Это тоже влияет на сомнения Кафанова по выбору первого вратаря.
6) Даже в таком расширенном списке есть спорные моменты. Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не попал в сборную России, хотя играл за нее на Евро-2020. Кафанов объяснял это его ошибками в первых турах, которые повлияли на результат. Позже Сафонов сыграл на ноль в матче «Краснодара» и «Рубина» (2:0). Он отбил в той игре восемь ударов.
7) Сам Карпин подробно рассказывал об отношении к вратарям в интервью Нобелю Арустамяну. Главное: для него важно, кто будет играть в воротах сборной России. Но именно в этом вопросе он полностью доверяет Кафанову. Его позиция: «Вратарь – половина команды. Кафанов точно разбирается в этом лучше меня».
Черчесов тоже доверял тренеру вратарей, но больше участвовал в работе
При Черчесове за работу с вратарями сборной России отвечал литовец Гинтарас Стауче. Так Черчесов прояснял его функции: «Моя роль в работе с вратарями? Если в шутку, то не мешать. Если серьезно, то моя работа невидимая, а видимая – у Стауче. Он отвечает за команду в команде, как мы говорим». Естественно, что всеми вратарскими тренировками занимался Стауче.
Станислав Черчесов сам играл на позиции вратаря, поэтому ходили мифы о его доминирующем взгляде на вратарскую позицию. Стауче подробно объяснял принципы собственной работы в интервью Sport24. Там он говорил о важности вызова трех вратарей – каждый из них создает конкуренцию, поддерживает игровой тонус и форму.
В одном из последних интервью Карпин сказал, что позвонил бы Акинфееву, если бы об этом попросил Кафанов. Черчесов проявлял в работе с вратарями больше инициативы. Точно известно о его личных переговорах с Акинфеевым о возвращении. Еще Черчесов сам расставлял приоритеты по вратарям сборной. Весной называл Шунина первым, Сафонова – третьим.
В таком порядке они ехали и на Евро, но там произошла смена основного вратаря. На матч с Финляндией вышел Сафонов. Черчесов принимал в этом выборе важное участие. Его цитата после игры: «Сафонов у нас в команде, я же не с улицы взял вратаря». Стауче и Черчесов вместе обсуждали выбор вратаря на каждую игру сборной России.