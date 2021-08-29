Зачем сборной России нужны пять вратарей? Почему основного выбирает не Карпин? Как все было при Черчесове?

Карпин дал Кафанову свободу действий. Тот взял сразу пять вратарей

Валерий Карпин готовит сборную России к отборочным матчам ЧМ-2022. Первая игра пройдет 1 сентября, соперник – Хорватия. Мы уже рассказывали об изменениях в сборной России при Карпине. Пока выделили два: запрет на сладкое и большое количество игроков. Еще одно нововведение связано с позицией вратаря. Этот вопрос нужно исследовать по пунктам.

1) Валерий Карпин забрал с собой из «Ростова» тренера вратарей Виталия Кафанова. Кафанов – самый авторитетный тренер вратарей в русском футболе. Он пишет книги, проводит конференции, а еще отвечает даже за стандарты. Подробно о функциях нового тренерского штаба сборной России и конкретно Кафанова мы рассказывали в отдельном материале.

2) Кафанов получил полную свободу в работе внутри сборной. Он отвечает за вызов вратарей. В итоговый состав сборной на сентябрьские игры отбора вошли сразу пять вратарей: Гильерме, Дюпин, Максименко, Песьяков и Лунев. Это важно, потому что при Черчесове обычно была стандартная заявка из трех вратарей. Кафанов хочет, чтобы все пятеро остались до конца сбора.