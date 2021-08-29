Карпин вызывает много (очень много!) игроков. Пока это главный тренд его работы в сборной России
Валерий Карпин официально возглавил сборную России 23 июля. За месяц на посту тренера сборной он раздал несколько интервью, отказался от «Ростова», запретил сладкое и мучное внутри команды. Первый матч под руководством Карпина Россия сыграет 1 сентября против Хорватии. Прямо сейчас главный тренд работы Карпина – вызов и просмотр большого количества игроков.
И не всегда это происходит вынужденно. Смотрим:
🇷🇺 16 августа Карпин объявил расширенный состав сборной России. В список вошел 31 игрок. Напоминаем: даже на Евро в сборной было 26 игроков.
🇷🇺 19 августа к этому составу добавился вратарь «Байера» Андрей Лунев. Он стал пятым вратарем в этом составе сборной России.
🇷🇺 23 августа Карпин объявил окончательный состав на игры отбора ЧМ-2022. В списке осталось пять вратарей, но он сократился до 29 человек. Даже так это много.
🇷🇺 Важное: в итоговом составе уже тогда были возможны изменения. Карпин отцепил игроков от сборной из-за травм и недостатка у них игровой практики.
🇷🇺 Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов признался: «Если бы мог, вызвал бы семь вратарей». Еще он уговаривал Акинфеева, но тот отказался.
🇷🇺 Пошли вынужденные изменения в итоговом списке. Сначала из-за травмы отвалился Магкеев – вместо него вызван Чистяков. Потом травмировался Петров, которого меняет Сутормин.
🇷🇺 Карпин говорил, что для него важно количество игрового времени. Чистяков и Сутормин ни разу не вышли в основе «Зенита» в этом сезоне РПЛ – только появлялись на замену.
Сейчас в сборной России по-прежнему остаются 29 игроков. В обычных обстоятельствах в заявку на матч попадают 23 игрока. Все поменялось из-за пандемии коронавируса – это из-за нее на Евро-2020 команды брали по 26 футболистов (в заявку – по-прежнему 23). Тренер Испании Энрике тогда не использовал даже эту расширенную квоту. Он оставил в ней два свободных места.
Валерий Карпин рассказывал в интервью Нобелю Арустамяну о выборе состава сборной России. Сначала тренерский штаб сборной отбирал игроков по количеству сыгранных минут. Потом составлял уже короткий список. Всего Карпин набрал для себя 50-60 фамилий – по 5-6 игроков на каждую позицию на поле. Поэтому даже его итоговый список получился таким длинным.
Зато в сборной России до сих пор нет нового капитана. Артем Дзюба не попал в список Карпина. Мы подробно рассказывали об их конфликте из прошлого. Потом Карпин встречался с Дзюбой после одного из матчей «Зенита». Общались, но в сборную Дзюба не попал. В этом сезоне он ни разу не забил за шесть матчей в РПЛ. Карпин обещает выбор нового капитана перед Хорватией.
Лунев и Заболотный вошли в итоговый состав России на матчи отбора ЧМ-2022. Кудряшов и Терехов отзаявлены