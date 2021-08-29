Карпин вызывает много (очень много!) игроков. Пока это главный тренд его работы в сборной России

Валерий Карпин официально возглавил сборную России 23 июля. За месяц на посту тренера сборной он раздал несколько интервью, отказался от «Ростова», запретил сладкое и мучное внутри команды. Первый матч под руководством Карпина Россия сыграет 1 сентября против Хорватии. Прямо сейчас главный тренд работы Карпина – вызов и просмотр большого количества игроков.

И не всегда это происходит вынужденно. Смотрим:

🇷🇺 16 августа Карпин объявил расширенный состав сборной России. В список вошел 31 игрок. Напоминаем: даже на Евро в сборной было 26 игроков.

🇷🇺 19 августа к этому составу добавился вратарь «Байера» Андрей Лунев. Он стал пятым вратарем в этом составе сборной России.

🇷🇺 23 августа Карпин объявил окончательный состав на игры отбора ЧМ-2022. В списке осталось пять вратарей, но он сократился до 29 человек. Даже так это много.