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#Россия #ЧМ-2022

Лунев и Заболотный вошли в итоговый состав России на матчи отбора ЧМ-2022. Кудряшов и Терехов отзаявлены

час назад

телеграм-канал сборной России

Сборная России назвала 29 игроков в итоговой заявке на матчи с Хорватией, Кипром и Мальтой. Из предварительного состава исключили четверых:

Главный тренер Валерий Карпин объяснил, что Чистяков и Кудряшов недостаточно часто играют в клубах. Макаров пока не освоился в «Динамо» после трансфера, а Терехов получил травму. Вместо него вызвали Сергея Петрова из «Краснодара».

Россия готовится к матчам отбора на чемпионат мира 2022 года. В сентябре она проведет три матча:

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