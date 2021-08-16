Валерий Карпин
Дмитрий Губерниев
Россия
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#Валерий Карпин #Россия #Дмитрий Губерниев

Интервью Карпина Губерниеву коротко: про Дзюбу (надоели разговоры про него) и главную проблему русского футбола (нет, это не лимит)

вчера, 22:07

Валерий Карпин после объявления состава сборной дал пресс-конференцию. А спустя несколько часов еще и интервью на «Матч ТВ». В основном он отвечал на вопросы Дмитрия Губерниева.

Интервью не получилось таким же ярким и меметичным, как разговоры со Станиславом Черчесовым, но тут тоже было интересно.

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Самый горячий момент интервью – диалог между Карпиным и Губерниевым о вратарях сборной. Губерниев удивлялся, почему Карпин не вызвал вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

- Звезд из вратарей надо растить в клубах. В сборной не надо этим заниматься. Еще в списках есть Крицюк, Лантратов. Может, Сафонов только восьмой в списке. Или седьмой. Это решение [тренера вратарей] Виталия Кафанова.

- Может, он и потренирует тогда сборную?

- Может! Но ты ведь тоже не все делаешь сам. У тебя в ухо кто-то говорит, бумажки на стол приносят, где все написано. Ты их в первый раз читаешь вот сейчас.

- Нет, мы их заранее все вместе делаем!

Ок, а что по самому ожидаемому вопросу? Карпин и Губернив сошлись во мнении, что тема с Дзюбой надоела. Но Карпин еще раз продавил мысль, что его отсутствие вызвано спортивными причинами, а не старыми личными историями. 

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Еще Карпин парировал аргументы Губерниева про то, что Дзюба нравится домохозяйкам, а три нападающих в заявке – это мало:

«Это будет неправильно по отношению ко всем другим футболистам. Это посыл ко всем игрокам.

Для начала надо играть в клубе – и хорошо играть. Можно играть, но плохо. Для начала – играть в клубе, и желательно хорошо. Последний матч он вообще не играл.

Зачем заполнять заявку теми людьми, которые на данный момент, в августе, не соответствуют уровню?»

О чем еще говорил Карпин?

🚩 Главная проблема русского футбола – не лимит на легионеров, а нехватка детских тренеров, их маленькие зарплаты. «Можно построить самую классную школу с кучей наворотов, но какой толк, если с детьми никто не работает?»

🚩 В сборной психолог не нужен. Даже если он что-то наговорит футболисту, то потом ему все равно общаться с главным тренером, который может думать по-другому.

🚩 Легендарную пресс-конференцию Черчесова не смотрел. «Мне было не интересно. Зачем ее смотреть?»

🚩 Вопрос от Дениса Казанского: у нас самая главная проблема – в опорной зоне? Карпин не согласен, кандидатов там много. Мухин, Баринов, Зобнин, Ерохин и даже атакующие игроки – Миранчук и Головин.

🚩 «Мы никого не сильнее в группе, но и не слабее». Этот ответ Карпина на пессимизм Губерниева, который сравнивал состав России со списком Хорватии. Карпин отвечает: «Вице-чемпионами мира они были три года назад. С Хорватией мы сыграем в смелый футбол».

 🚩 Больше всего на Евро понравилась Италия. Вопрос об этом из другой студии задавал Динияр Билялетдинов. С ним у Карпина в «Спартаке» были сложные отношения.

🚩 Карпин попросил хейтить его, если кому-то хочется ругать сборную: «Футболисты реально хорошие, я в это верю. Лучшие в нашей стране».

 🚩 Говорит, что благодарен за перенос тура чемпионата. Карпина лично поддержали ведущие тренеры РПЛ: «Мне даже Сандро Шварц написал, что я могу обратиться к нему в любой момент».

Все фото: Матч ТВ
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