Интервью Карпина Губерниеву коротко: про Дзюбу (надоели разговоры про него) и главную проблему русского футбола (нет, это не лимит)

Валерий Карпин после объявления состава сборной дал пресс-конференцию. А спустя несколько часов еще и интервью на «Матч ТВ». В основном он отвечал на вопросы Дмитрия Губерниева.

Интервью не получилось таким же ярким и меметичным, как разговоры со Станиславом Черчесовым, но тут тоже было интересно.

Разбираем состав сборной России при Карпине: почему нет восьми игроков Евро и что не так с фактом про молодежь

Самый горячий момент интервью – диалог между Карпиным и Губерниевым о вратарях сборной. Губерниев удивлялся, почему Карпин не вызвал вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

- Звезд из вратарей надо растить в клубах. В сборной не надо этим заниматься. Еще в списках есть Крицюк, Лантратов. Может, Сафонов только восьмой в списке. Или седьмой. Это решение [тренера вратарей] Виталия Кафанова.

- Может, он и потренирует тогда сборную?

- Может! Но ты ведь тоже не все делаешь сам. У тебя в ухо кто-то говорит, бумажки на стол приносят, где все написано. Ты их в первый раз читаешь вот сейчас.

- Нет, мы их заранее все вместе делаем!