Разбираем состав сборной России при Карпине: почему нет восьми игроков Евро и что не так с фактом про молодежь

Коротко по составу:

• В распоряжении Карпина 31 игрок – на пять больше, чем можно было заявить на Евро .

• 13 новых игроков по сравнению с заявкой на Евро. И 18 человек из числа тех, что ездили на чемпионат . Кто не попал из того состава: Сафонов, Шунин, Евгеньев, Семенов, Жирков, Оздоев, Дзюба, Соболев.

• Наибольшее количество игроков в сборную делегировал «Локомотив» – пятерых. «Зенит», «Спартак», «Динамо» и ЦСКА – по четыре. Еще приехали четыре легионера – Головин, Миранчук, Черышев и Кудряшов.

• Впервые вызов в сборную получили Максименко, Магкеев, Осипенко, Тюкавин и Терехов.

• Более трети игроков из этого состава вообще никогда не выходили в составе сборной – 11 из 31.

• Самый опытный теперь – Кудряшов. И у него не так много игр за сборную – 45.