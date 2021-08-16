Разбираем состав сборной России при Карпине: почему нет восьми игроков Евро и что не так с фактом про молодежь
Главный тренер сборной России Валерий Карпин выбрал 31 игрока на матчи квалификации к ЧМ-2022 в сентябре.
- Вратари: Гильерме, Дюпин, Максименко, Песьяков.
- Защитники: Дивеев, Магкеев, Чистяков, Джикия, Осипенко, Фернандес, Караваев, Самошников, Терехов, Кудряшов.
- Полузащитники: Баринов, Мухин, Головин, Ерохин, Кузяев, Зобнин, Ал.Миранчук, Фомин, Захарян, Бакаев, Жемалетдинов, Ионов, Черышев, Макаров.
- Нападающие: Смолов, Заболотный, Тюкавин.
Коротко по составу:
• В распоряжении Карпина 31 игрок – на пять больше, чем можно было заявить на Евро.
• 13 новых игроков по сравнению с заявкой на Евро. И 18 человек из числа тех, что ездили на чемпионат. Кто не попал из того состава: Сафонов, Шунин, Евгеньев, Семенов, Жирков, Оздоев, Дзюба, Соболев.
• Наибольшее количество игроков в сборную делегировал «Локомотив» – пятерых. «Зенит», «Спартак», «Динамо» и ЦСКА – по четыре. Еще приехали четыре легионера – Головин, Миранчук, Черышев и Кудряшов.
• Впервые вызов в сборную получили Максименко, Магкеев, Осипенко, Тюкавин и Терехов.
• Более трети игроков из этого состава вообще никогда не выходили в составе сборной – 11 из 31.
• Самый опытный теперь – Кудряшов. И у него не так много игр за сборную – 45.
Дзюба не вызван впервые с ноября. Но там была другая причина
Артем Дзюба был капитаном команды на чемпионате Европы-2020. У Дзюбы и Карпина раньше был конфликт в «Спартаке». Что в итоге перевесило? Третья сторона, она же самая главная – слабые выступления игрока в начале сезона.
Вышел на полчаса в Суперкубке, отыграл три матча РПЛ в старте (дважды заменялся), а в важной игре против «Локо» появился лишь к концу. Один голевой пас в Суперкубке, больше результативных действий нет.
Карпин и Дзюба встретились в Санкт-Петербурге, потом Карпин сказал: «Все, что было до этого, уже не важно. Надо смотреть вперед. Кто будет полезен сборной, тот в сборной будет».
В ноябре невызов Дзюбы был связан с публикацией интимного видео. По игровым показателям он не попадал в сборную еще до ЧМ-2018.
Соболев тоже не вызван. И причина та же – плохая форма. Лишь гол с пенальти на старте сезона, сейчас – даже скамейка в «Спартаке». Еще из заметных игроков отсутствует Оздоев. Он травмирован.
Четыре вратаря. Из них за сборную играл только один.
Гильерме, Дюпин, Максименко и Песьяков – выбор Карпина.
На четверых – 16 матчей за сборную. И все – у Гильерме. Дюпину 33, Песьякову 32, Максименко 23, но за российскую команду в официальных матчах никто из них не сыграл.
Главный вопрос – что с Сафоновым. Он неуверенно начал сезон в «Краснодаре», а на игре с «Арсеналом» вообще засел в запасе.
Визуально сборная помолодела, но это обманчиво
На Евро было пять игроков не старше 23 лет. Сейчас таких – восемь. Но что стоит учесть:
• Из них добавился Максименко, и сейчас у сборной четыре вратаря. Обычно в заявках – трое.
• Добавился Захарян, но он рассматривался и Черчесовым – не попал на Евро из-за болезни.
• Та же история и с Самошниковым – не попал на Евро из-за травмы.
• У Черчесова были строгие 26, у Карпина больше возможностей, потому и игроков тоже больше.
И еще: если посчитать игроков не младше 30 лет, то их сейчас даже больше (11), чем было на Евро (10).
Матчи России в сентябре: