Разбираем штаб Карпина в сборной России. Что это за испанцы? Зачем там нужен Писарев? В чем секрет важности Кафанова?
Валерий Карпин выбрал себе штаб для сборной России. Пять человек:
- Виктор Онопко – помощник.
- Николай Писарев – помощник.
- Виталий Кафанов – тренер вратарей.
- Луис Мартинес – тренер по физподготовке.
- Джонатан Альба – тренер-аналитик.
Отдельно осмысляем каждого из них.
Зачем Карпину испанцы? Мартинес – бакалавр психологии. Аналитик Альба занимается видеоанализом
Испанец Мартинес год работал в «Спартаке» при Карпине, с 2018-го при нем же – в «Ростове». «Если в будущем я получу предложение от Карпина, безусловно, я его рассмотрю», – говорил Мартинес после ухода из «Спартака». Он публично защищал Карпина, когда руководство уволило его из клуба в 2014-м.
Сам Мартинес начинал в «Спартаке» с дубля. Кроме России он еще работал в Китае и даже Мексике. «Ростов» пишет, что Мартинес – бакалавр в области психологии. Еще он занимается физической подготовкой, профилактикой и реабилитацией травм. Его основной деятельностью остается именно роль тренера по физподготовке.
Джонатан Альба пришел в «Ростов» в том же 2018-м. Тогда он приглашался в штаб сборной Румынии, где стажировался. На сборах они с Карпиным как-то обменялись шутками, когда Альба поскользнулся и сбил игрока. Карпин назвал его тренером-убийцей, а тот отреагировал: «Как тренируемся, так и играем».
Альба начинал с роли аналитика в молодежном футболе – этим он занимается уже 14 лет. Параллельно выучился на лицензию Pro. В его карьере был даже опыт работы главным тренером: Альба тренировал команду «Интернасьонал Мадрид» из третьего дивизиона Испании. В сборную Румынии он попал через «Алькоркон» – там впервые познакомился с тренером, который позвал его в Бухарест.
Карпин выцепил Альбу уже из команды «Райо Махадаонда». В том же 2018-м этот клуб впервые дошел до уровня Сегунды (уже без Альбы). Даже играл матчи на стадионе «Атлетико», потому что ее собственный не тянул. Альба тепло прощался с командой и называл уникальным опыт в «Райо Мадаонда»: «Я вырос здесь, нашел друзей. Буду вспоминать это место».
В 2020-м Альба преподавал курсы скаутинга и футбольного анализа. Еще вместе с ним Карпин использовал программу Nacsport. Она помогает тренерам анализировать спортивные видео. Впервые Карпин попробовал ее еще в «Спартаке», а потом вернулся в «Ростове» с помощью Альбы. В Румынии Альба тоже занимался видеоанализом тренировок и игры соперника.
Почему Кафанов – это не только вратари? Еще стандарты, теория, анализ
Вратари после ухода Игоря Акинфеева – не самое сильное место сборной России. С Гильерме долгосрочный контакт не получился, Шунин постоянно пропускал, Сафонов на Евро тоже играл не идеально. Опытный тренер вратарей необходим сборной хотя бы на краткосрочный период. Это хорошо и для Сафонова – Кафанов давно считает его новым Акинфеевым.
Кафанов долго работал в клубах с Курбаном Бердыевым. При нем Сергей Рыжиков и Сослан Джанаев приглашались в сборную, а Никита Медведев ставил рекорд по сухим минутам. Сам Кафанов написал книгу «Без права на ошибку». Еще – основал школу вратарей, которая готовит тренеров по работе с ними.
И кроме этого работал над стандартами.
Сам Кафанов называл стандартные положения наукой. Его мнение: в каждом клубе должен быть отдельный тренер по стандартам. В «Ростове» он отвечает за них при обороне, а всего работает над стандартами более 20 лет. Начал еще в «Кристалле» (2000 год), когда на эту роль не было других людей. Кафанов рассказывал, что с того времени стандарты почти не поменялись.
На тренировках Кафанов проводит много теории. Приглашает даже вратарей из молодежной команды – все вместе смотрят моменты из матчей других команд. Кафанов привлекает к работе с вратарями и полевых игроков. Вратарь Никита Медведев считает Кафанова своим футбольным отцом. В «Локомотиве» он даже просил добавлять на тренировках упражнения Кафанова.
В «Ростове» Кафанов работает старшим тренером. Еще в момент его прихода в клуб Карпин анонсировал, что тот получит расширенные функции. Они не ограничиваются только работой с вратарями и стандартами. Все это время Кафанов помогал Карпину в тренировочном процессе, анализировал соперников (например, «Рубин») и подменял его во время дисквалификации.
«Виталий Витальевич мне как младший брат. Мы всегда друг друга поддержим. Уверен, что еще вместе поработаем не один год», – говорил про него Бердыев, когда Кафанов покинул «Рубин». «Инсайдлар» (канал журналистов казанского издания «Бизнес Online») писал, что Кафанов не пошел бы к Бердыеву в сборную России. Это косвенно подтверждал инсайдами и журналист «Чемпионата» Андрей Панков.
Онопко много-много лет учился быть идеальным помощником тренера. И катался с Карпиным в метро
Осенью 2009 года Виктор Онопко попал в тренерский штаб Хуанде Рамоса в ЦСКА. С Рамосом клуб расстался быстро, но Онопко стал многолетним помощником сначала Леонида Слуцкого, а потом и Виктора Гончаренко. Только в конце 2020-го ЦСКА не стал продлевать с ним контракт. Онопко ушел из клуба после 11 лет работы.
Он так и не был главным тренером. Почему? Сам отвечал в 2019-м: «Есть моменты в жизни, которые для меня сейчас важнее. Радоваться солнцу, лесу, морю, хорошему благосостоянию и спокойной жизни семьи и родителей. Надо самому жить и приносить пользу футбольному клубу ЦСКА».
«Я много времени проводил на поле как игрок – в тренировочных занятиях, двусторонках. Подменял травмированных, приболевших. И мне, и ребятам это нравилось», – еще одна цитата Онопко.
Чем еще запомнился Онопко в ЦСКА: «Однажды пришлось объясняться с фанатами, которые в «Лужниках» пригласили Хуанде Рамоса на жесткий разговор. В Англии пришлось успокоить какого-то дебила, оскорблявшего с трибуны Слуцкого. Да и с Гончаренко во время заварухи на «Локомотиве» я полез пожар гасить. Но так и должно быть — мы ведь один кулак».
Что говорили другие:
- «Бесценны советы Виктора Онопко. Савельич постоянно на тренировках подсказывает, объясняет ошибки, учит читать игру», – хвалил Георгий Щенников.
- «Гениальный тренер, замечательный человек. С тренерами ЦСКА очень удобно и комфортно работать», – как-то сказал тренер по физподготовке ЦСКА Паулино Гранеро.
«У меня с Витей прекрасные отношения. То, что он работает в ЦСКА, на них никак не влияет», – раньше говорил Карпин.
«Предложат место помощника – тоже рассмотрю. Мне в принципе тяжело без дела сидеть. Я не стыжусь никакой работы. Главное – не обманывать футбол, и тогда он тебя отблагодарит», – так сказал Онопко за полгода до приглашения в сборную.
С Карпиным они однажды пересеклись в метро. Онопко шутил на видео, что так они спустились поближе к народу:
Еще до ухода Черчесова из сборной России Онопко говорил, что с удовольствием бы ее возглавил. Пока же приходит на роль помощника тренера с функцией просмотра матчей. Сам Карпин не может заниматься этим самостоятельно из-за совмещения с «Ростовом». Поэтому такая задача входит в контракт Онопко и Писарева. Это официально подтвердил Карпин.
Итого – плюсы Онопко:
- Он идеальный помощник тренера: гигантский опыт в этой должности и готовность не бороться с главным за влияние.
- Он сидел без работы – а штаб Карпина собирался быстро.
- Они с Карпиным много лет в приятельских отношениях.
Писарев – самый загадочный выбор. Но он знает РФС и молодежь и работал с Карпиным еще в пляжном футболе
В контексте сборной тренерская карьера Писарева выглядит странновато. За последние пять лет он только дважды тренировал – и это были небольшие периоды и невысшая лига.
- Помощник в начале 2000-х.
- Пять лет в сборной по пляжному футболу.
- Еще пять лет в молодежной сборной.
- Больше года в «Нижнем Новгороде» – 12-е место в ФНЛ.
- Еще полгода – в «Урожае», где было второе место в ПФЛ, зоне «Юг».
Также Писарев работал спортивным директором – в РФС и в «Урожае». В начале 2020-го он обещал: «Я вернусь. Буду работать тренером. 51 — прекрасный возраст! Ну а матчей сейчас смотрю больше, чем прежде».
Писарев раскрывался в новой роли, когда становился спортивным директором РФС. В этой должности организовывал селекцию, проводил соревнования и одновременно работал с молодежной сборной. Ушел с этого поста Писарев только в 2016-м. Посчитал, что это достаточный срок и пора переходить на роль клубного тренера.
В молодежной сборной Писарев тренировал тех, кто сейчас играет за основную команду. Одним из этих игроков был Магомед Оздоев. Так он сравнивал Адвоката и Писарева: «Одинаковых занятий у двух специалистов не бывает. У Адвоката они более скоростные, часто играем в «квадраты», а у Писарева больший упор делается на тактику».
«Нам нужен духовитый тренер, который будет чем-то похож на Шевченко. Возможно, Карпин — хорошая кандидатура», – сказал Писарев во время Евро-2020. Они с Карпиным дружат, а в 2005-м даже пересекались в сборной России по пляжному футболу. Писарев тогда ее тренировал, а Карпин играл и делал голевые передачи.
Онопко, Писарев и Карпин знакомы и по совместной игре за «Спартак». 17 октября 1993 года состоялся легендарный матч «Спартака» и «Уралмаша», который закончился со счетом 8:2. Первый гол в том матче забил Онопко, а затем Писарев и Карпин оформили по хет-трику. Их голевую тусовку в той игре разбавил только Бесчастных.