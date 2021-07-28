Разбираем штаб Карпина в сборной России. Что это за испанцы? Зачем там нужен Писарев? В чем секрет важности Кафанова?

Валерий Карпин выбрал себе штаб для сборной России. Пять человек:

Отдельно осмысляем каждого из них.

Зачем Карпину испанцы? Мартинес – бакалавр психологии. Аналитик Альба занимается видеоанализом

Испанец Мартинес год работал в «Спартаке» при Карпине, с 2018-го при нем же – в «Ростове». «Если в будущем я получу предложение от Карпина, безусловно, я его рассмотрю», – говорил Мартинес после ухода из «Спартака». Он публично защищал Карпина, когда руководство уволило его из клуба в 2014-м.

Сам Мартинес начинал в «Спартаке» с дубля. Кроме России он еще работал в Китае и даже Мексике. «Ростов» пишет, что Мартинес – бакалавр в области психологии. Еще он занимается физической подготовкой, профилактикой и реабилитацией травм. Его основной деятельностью остается именно роль тренера по физподготовке.

Джонатан Альба пришел в «Ростов» в том же 2018-м. Тогда он приглашался в штаб сборной Румынии, где стажировался. На сборах они с Карпиным как-то обменялись шутками, когда Альба поскользнулся и сбил игрока. Карпин назвал его тренером-убийцей, а тот отреагировал: «Как тренируемся, так и играем».