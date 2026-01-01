Георгий Щенников

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Щенников сломал палец во время тренировки. В этом сезоне он сыграл два матча
#Георгий Щенников
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Ой. Зайнутдинов получил в голову коленом. Унесли на носилках
#Бактиер Зайнутдинов
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