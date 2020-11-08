Бактиер Зайнутдинов
РПЛ
Футбол
Виктор Васин
Георгий Щенников
Денис Терентьев
ЦСКА
Ростов
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#Бактиер Зайнутдинов #Футбол #РПЛ #ЦСКА #Ростов #Виктор Васин #Денис Терентьев #Георгий Щенников

Ой. Зайнутдинов получил в голову коленом. Унесли на носилках

08 ноября, 17:10

Матч с «Ростовом» начался для ЦСКА с неприятности. На шестой минуте травму получил Бактиер Зайнутдинов.

В том эпизоде Зайнутдинова подкатывался под Дениса Терентьева. Тот не успел полностью увернуться и врезался коленом в висок Зайнутдинова. Без повтора было понятно, что это серьезное повреждение – Зайнутдинов лежал и не мог встать самостоятельно.

сайт телеканала «Матч ПРЕМЬЕР»

Повтор эпизода с ближнего ракурса.

сайт телеканала «Матч ПРЕМЬЕР»

сайт телеканала «Матч ПРЕМЬЕР»

Зайнутдинов в какой-то момент не реагировал на партнеров по ЦСКА и игроков «Ростова», которые сразу же побежали к нему. Сделал первое движение, когда те развернули его на бок – прикрыл лицо руками.

сайт телеканала «Матч ПРЕМЬЕР»

Зайнутдинов не смог продолжить встречу. С поля же его унесли на носилках. На них он пришел в себя.

сайт телеканала «Матч ПРЕМЬЕР»

сайт телеканала «Матч ПРЕМЬЕР»

Место Зайнутдинова на поле (был на позиции левого защитника) занял Виктор Васин. Просто потому что у ЦСКА больше здоровых левых защитников нет: Георгий Щенников сейчас травмирован.

Матч завершен
ЦСКА
Москва
Кучаев 20
Чалов 74
2:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
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#Георгий Щенников