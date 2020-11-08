Ой. Зайнутдинов получил в голову коленом. Унесли на носилках
Матч с «Ростовом» начался для ЦСКА с неприятности. На шестой минуте травму получил Бактиер Зайнутдинов.
В том эпизоде Зайнутдинова подкатывался под Дениса Терентьева. Тот не успел полностью увернуться и врезался коленом в висок Зайнутдинова. Без повтора было понятно, что это серьезное повреждение – Зайнутдинов лежал и не мог встать самостоятельно.
Повтор эпизода с ближнего ракурса.
Зайнутдинов в какой-то момент не реагировал на партнеров по ЦСКА и игроков «Ростова», которые сразу же побежали к нему. Сделал первое движение, когда те развернули его на бок – прикрыл лицо руками.
Зайнутдинов не смог продолжить встречу. С поля же его унесли на носилках. На них он пришел в себя.
Место Зайнутдинова на поле (был на позиции левого защитника) занял Виктор Васин. Просто потому что у ЦСКА больше здоровых левых защитников нет: Георгий Щенников сейчас травмирован.