Ой. Зайнутдинов получил в голову коленом. Унесли на носилках

Матч с «Ростовом» начался для ЦСКА с неприятности. На шестой минуте травму получил Бактиер Зайнутдинов.

В том эпизоде Зайнутдинова подкатывался под Дениса Терентьева. Тот не успел полностью увернуться и врезался коленом в висок Зайнутдинова. Без повтора было понятно, что это серьезное повреждение – Зайнутдинов лежал и не мог встать самостоятельно.