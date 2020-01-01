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Ростов
Ростов-на-Дону
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Сайт
www.fc-rostov.ru
Страна
Россия
Стадион
Ростов Арена
Тренер
Валерий Карпин
В. Карпин
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Самый адский матч выходных. Вот как это было
#РПЛ
09 марта, 17:15
Мы сыграли в онлайн-квиз про футбол (было кайф!). Противники – «Торпедо», «Ростов» и еще под 80 команд 🧠
#ЧГК
30 апреля, 12:42
«Пришло постановление: сейчас март закончится, и начнется апрель». Песьяков посмеялся над фейками о пандемии
#коронавирус
30 марта, 14:52
Карпин обещал «КраСаве» выйти на матч в рубашке, которую купил 30 лет назад. Выполнил
#Валерий Карпин
09 марта, 18:05
Что происходит с Осипенко в матчах с ЦСКА? Сначала глупый пенальти, теперь нелепый автогол
#Максим Осипенко
09 марта, 17:46
Мамаев забил в первом же матче за полтора года. Хватило всего четырех минут
#Павел Мамаев
09 марта, 16:35
ЦСКА опять прессуют – два пенальти и две красные с «Ростовом». Но за что удалили Карпова?
#РПЛ
09 марта, 15:45
«Если это красная, то Азмун на Облякове заработал 5 лет лагерей». Удаления ЦСКА – котел эмоций и отсылки с кармой
#ЦСКА
09 марта, 15:33
«Был бы выбор, послал бы все в жопу и тренировал». Гамула − о ютубе, кредитах, жизни без работы и молодости в 60 лет
#Игорь Гамула
25 февраля, 13:30
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