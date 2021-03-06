Сильный снег в Ростове сломал ВАР. «Ростов» и «Сочи» играют без системы, которая автоматически чертит офсайд ❄️

Комментатор Трушечкин рассказывал, как сильный снег повлиял на эту встречу:

«Местные говорят, что мы [из Москвы] им зиму обратно привезли, потому что в Ростове уже вовсю была весна. Подбухали почки, так сказать, но вот снова снег. Снегопад обрушился примерно в 3 часа дня, за 4 часа до первого удара. Страшный снегопад, с которым, естественно, начали бороться немедленно. Здесь работали такими специальными электровениками, пытались сдуть снег с поля. Но справились не везде.

И уже стало известно, что из-за снега не удалось откалибровать программу, которая будет автоматически рисовать офсайдные линии. И сегодня ВАР будет работать, не опираясь на это техническое средство. То есть сегодня не представляется возможной опция нарисовать в миллиметрах линию офсайда».