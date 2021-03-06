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#РПЛ #Футбол #Ростов #Сочи

Сильный снег в Ростове сломал ВАР. «Ростов» и «Сочи» играют без системы, которая автоматически чертит офсайд ❄️

вчера, 19:34

В Ростове испортилась погода. На протяжении нескольких дней жителей грела плюсовая температура, было облачно. К вечеру субботы (6 марта) пошел крупный снег, который, как сообщают синоптики, сменится мокрым дождем.

Погода резко изменила атмосферу вокруг матча «Ростова» и «Сочи». Такие кадры:

твиттер «Ростова»

твиттер «Ростова»

твиттер «Ростова»

«Сочи» тоже подобалдели от этой ситуации. Перед матчем в твиттере клуба появилась фотография с фанатами. Подпись: «Наши на Дону. Здесь свежо».

А вот результат.

Сотрудники стадиона в Ростове боролись со снегом с помощью специальных устройств, которые выдували его за пределы поля.

твиттер «Ростова»

скриншот с трансляции на канале «Матч ПРЕМЬЕР»

скриншот с трансляции на канале «Матч ПРЕМЬЕР»

Перед началом встречи комментатор Роман Трушечкин сказал, что работникам удалось убрать снег со многих участков поля, но не со всех. Через 18 минут после старта поле выглядело так:

скриншот с трансляции на канале «Матч ПРЕМЬЕР»

скриншот с трансляции на канале «Матч ПРЕМЬЕР»

Комментатор Трушечкин рассказывал, как сильный снег повлиял на эту встречу:

«Местные говорят, что мы [из Москвы] им зиму обратно привезли, потому что в Ростове уже вовсю была весна. Подбухали почки, так сказать, но вот снова снег. Снегопад обрушился примерно в 3 часа дня, за 4 часа до первого удара. Страшный снегопад, с которым, естественно, начали бороться немедленно. Здесь работали такими специальными электровениками, пытались сдуть снег с поля. Но справились не везде.

И уже стало известно, что из-за снега не удалось откалибровать программу, которая будет автоматически рисовать офсайдные линии. И сегодня ВАР будет работать, не опираясь на это техническое средство. То есть сегодня не представляется возможной опция нарисовать в миллиметрах линию офсайда».

Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:0
Матч завершен
Сочи
Сочи
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