Сильный снег в Ростове сломал ВАР. «Ростов» и «Сочи» играют без системы, которая автоматически чертит офсайд ❄️
«Сочи» тоже подобалдели от этой ситуации. Перед матчем в твиттере клуба появилась фотография с фанатами. Подпись: «Наши на Дону. Здесь свежо».
А вот результат.
Сотрудники стадиона в Ростове боролись со снегом с помощью специальных устройств, которые выдували его за пределы поля.
Перед началом встречи комментатор Роман Трушечкин сказал, что работникам удалось убрать снег со многих участков поля, но не со всех. Через 18 минут после старта поле выглядело так:
Комментатор Трушечкин рассказывал, как сильный снег повлиял на эту встречу:
«Местные говорят, что мы [из Москвы] им зиму обратно привезли, потому что в Ростове уже вовсю была весна. Подбухали почки, так сказать, но вот снова снег. Снегопад обрушился примерно в 3 часа дня, за 4 часа до первого удара. Страшный снегопад, с которым, естественно, начали бороться немедленно. Здесь работали такими специальными электровениками, пытались сдуть снег с поля. Но справились не везде.
И уже стало известно, что из-за снега не удалось откалибровать программу, которая будет автоматически рисовать офсайдные линии. И сегодня ВАР будет работать, не опираясь на это техническое средство. То есть сегодня не представляется возможной опция нарисовать в миллиметрах линию офсайда».