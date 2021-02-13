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#Спартак #Футбол #Хоккей #ЦСКА (х)

Аномальный снегопад в Москве. Посмотрите, как в этих условиях люди бегают, проводят тренировки на стадионе и просто передвигаются

час назад
Александр Плеханов

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Уже к вечеру 12 февраля в Москве выпало рекордное количество снега – побито достижение из 1973 года. РБК пишет, что к 18:00 снегопад достиг 25% от месячной нормы. Он не прекращался и продолжился 13 февраля. За два дня в городе выпало уже 75% от общей нормы февраля. Москва стоит в пробках, отменено или перенесено около ста авиарейсов.

Так происходит из-за балканского циклона «Волькер». «Интерфакс» объясняет, что дальше снега будет больше. Все закончится только 14 февраля. Ожидается, что высота сугробов составит около 50 см. Об этом говорил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Сейчас продолжается один из самых серьезных снегопадов за всю историю.

Футбольный «Спартак» вернулся из Дубая. Сейчас клуб тренируется на базе в Тарасовке, где готовится к кубковой игре с «Динамо». «Динамо» в этот момент занимается в Турции, а сотрудники «Спартака» очищали поле от снега прямо во время тренировки. Игроки согревались чаем, Тедеско прикалывался: «Как в Дубае».

твиттер «Спартака»

Бразилец Айртон приехал на тренировку «Спартака».

твиттер «Спартака»

Хоккейный ЦСКА тоже вышел на стадионную тренировку. Команда заняла стадион «Зоркий» в Красногорске. На этой же арене она играла в хоккей с мячом. Тогда старший тренер ЦСКА Дмитрий Юшкевич рассказывал: «Это здорово – выйти на лед на открытом воздухе, покататься, поиграть, как говорится, «for fun», в удовольствие».

Спорт в Москве и вокруг нее сейчас такой:

Главная цель обычного человека – вытащить машину из сугроба.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Такой стала Москва сейчас:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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