Клуб из Турции вышел на матч в белой форме. И пропал, потому что пошел снег ❄️
«Истанбул» и «Сивасспор» играли в 19-м туре чемпионата Турции. Матч закончился ничьей со счетом 1:1, но главный эпизод никак не связан с голами. Во время матча шел сильный снег, поэтому игроки «Сивасспора» не всегда выделялись на поле.
Особенно сложно было тем фанатам, которые смотрели трансляцию матча. По этому видео уже кажется, что «Сивасспор» зря вышел на матч в белой форме:
С трибун все выглядело еще хуже. TRT Spor пишет, что поле очищалось от снега два раза. В какой-то момент игроки «Сивасспора» вообще пропали:
По фото с матча все чуть лучше:
Главный тренер «Сивасспора» Рыза Чалымбай так отреагировал на результат игры: «Поле и погодные условия не позволили обеим командам нормально сыграть сегодня. Люди, смотревшие матч по телевизору, видели захватывающее зрелище. Но о футболе в этом матче много говорить не приходится. Мы счастливы, что взяли очко».