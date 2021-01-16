Клуб из Турции вышел на матч в белой форме. И пропал, потому что пошел снег ❄️

«Истанбул» и «Сивасспор» играли в 19-м туре чемпионата Турции. Матч закончился ничьей со счетом 1:1, но главный эпизод никак не связан с голами. Во время матча шел сильный снег, поэтому игроки «Сивасспора» не всегда выделялись на поле.

Особенно сложно было тем фанатам, которые смотрели трансляцию матча. По этому видео уже кажется, что «Сивасспор» зря вышел на матч в белой форме: