В Ганновере летевший в ворота мяч застрял в снегу. И команда проиграла

Несмотря на то, что треть первого месяца весны уже позади, в Германии сохраняются привычные и знакомые большинству жителей России холода. В Ганновере сейчас три градуса тепла, примерно столько же было и вчера, когда здесь рубились в футбол. В планы футболистов вмешался обильный снегопад, который даже повлиял на результат.



«Байер» приехал в гости к «Ганноверу» и довольно быстро повел в счете – 2:0 к 28-й минуте благодаря дублю Фолланда. Хозяева сравняли к 73-й, но сократить разрыв могли гораздо раньше – на 35-й минуте японец Генки Харагути выскочил один на один с голкипером, обыграл его и покатил мяч в пустые ворота. При обычной погоде на табло бы уже зажглось 1:2, но из-за снегопада мяч застрял прямо на самой линии, и его успели выбить.