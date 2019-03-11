В Ганновере летевший в ворота мяч застрял в снегу. И команда проиграла
Несмотря на то, что треть первого месяца весны уже позади, в Германии сохраняются привычные и знакомые большинству жителей России холода. В Ганновере сейчас три градуса тепла, примерно столько же было и вчера, когда здесь рубились в футбол. В планы футболистов вмешался обильный снегопад, который даже повлиял на результат.
«Байер» приехал в гости к «Ганноверу» и довольно быстро повел в счете – 2:0 к 28-й минуте благодаря дублю Фолланда. Хозяева сравняли к 73-й, но сократить разрыв могли гораздо раньше – на 35-й минуте японец Генки Харагути выскочил один на один с голкипером, обыграл его и покатил мяч в пустые ворота. При обычной погоде на табло бы уже зажглось 1:2, но из-за снегопада мяч застрял прямо на самой линии, и его успели выбить.
«Байер» все же добыл победу 3:2 – в концовке гол забил Кай Хавертц, заодно став первым в истории клуба футболистом, забившим не менее десяти голов в одном сезоне.
Главный тренер «Ганновера» Томас Долль не скрывал разочарования: «Уж одно очко мы заслужили, но не были вознаграждены за старания. Тем не менее, позитив в том, что характер показали».
Его коллега из «Байера» Петер Бош посетовал на условия: «Тут даже нечего анализировать. Из-за погоды происходившее никак нельзя было назвать футболом. А трем очкам мы очень рады».
Бош прав. Игра с мячом в снегу была не очень похожа на футбол, но зато команды забили пять голов на двоих.