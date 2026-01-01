Кай Хаверц

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Футбол
Хаверц впервые забил в Лиге чемпионов. В финале против «Манчестер Сити»
#Кай Хаверц
Футбол
Forbes опубликовал список самых дорогих игроков мира до 21 года. Мбаппе – лидер
#Килиан Мбаппе
Футбол
Кай Хаверц перешел в «Челси»
#Кай Хаверц
Футбол
Хаверц в 20 лет забил 35 голов в Бундеслиге. Это первый случай в истории
#Кай Хаверц
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Хаверц из «Челси» сыграет в специальных бутсах с флагом его родного региона. Это в поддержку пострадавших от наводнений в Германии
#Кай Хаверц
Вернер сделал гол финала, не касаясь мяча. Как так? В этом голе – весь сезон «Челси»
#Челси
В Ганновере летевший в ворота мяч застрял в снегу. И команда проиграла
#Бундеслига
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