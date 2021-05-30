Вернер сделал гол финала, не касаясь мяча. Как так? В этом голе – весь сезон «Челси»

«Челси» взял ЛЧ, и все решил один гол. Забил Хаверц – ему все внимание. Но у гола есть еще четыре героя – каждый сыграл восхитительно. И действия каждого характерны не только для этого эпизода, а для всего сезона.

Атака длилась ровно 11 секунд.

1. Эдуар Менди отдал точный пас на фланг. Сам по себе перевод не сложный, но а) Менди был под небольшим давлением б) отдал прямо на ногу Чилуэллу.