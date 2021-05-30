Челси
Лига чемпионов
Тимо Вернер
Мэйсон Маунт
Кай Хаверц
Бен Чилуэлл
Эдуард Менди
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#Челси #Лига чемпионов #Кай Хаверц #Тимо Вернер #Эдуард Менди #Мэйсон Маунт #Бен Чилуэлл

Вернер сделал гол финала, не касаясь мяча. Как так? В этом голе – весь сезон «Челси»

час назад

«Челси» взял ЛЧ, и все решил один гол. Забил Хаверц – ему все внимание. Но у гола есть еще четыре героя – каждый сыграл восхитительно. И действия каждого характерны не только для этого эпизода, а для всего сезона.

Атака длилась ровно 11 секунд.

1. Эдуар Менди отдал точный пас на фланг. Сам по себе перевод не сложный, но а) Менди был под небольшим давлением б) отдал прямо на ногу Чилуэллу.

Игра ногами – сильное качество Менди, которое он развил как раз в «Челси». В этом сезоне он поучаствовал в 51 комбинации, которые закончились ударом – лучший в АПЛ  вратарь в этом (хотя пропустил 7 матчей в сезоне).

2. Чилуэлл подстроился под пас Менди и в одно касание отыграл на Маунта. В одно.

При Лэмпарде Чилуэлл был железно основным. Когда пришел Тухель – постоянная ротация с Алонсо. В зависимости от типа матчей: когда нужна надежность и распасовщик – Чилуэлл; когда атакующая мощь и рывки – Алонсо.

В последних матчах сезона и на финал Тухель выбирал Чилуэлла. Не ошибся: умение Чилуэлла пасовать как раз пригодилось. 

3. Маунт открылся под Чилуэлла, первым касанием обработал, вторым развернулся, третьим – отдал голевой пас. Все за две секунды. 

Даже нет смысла расписывать роль Маунта в этом сезоне. Он лучший игрок «Челси» с 9+9 по голевым действиям. 

4. И, вероятно, самая важная деталь гола. Тимо Вернер уводит за собой Рубена Диаша, расчищая зону для рывка Хаверцу. Вернер побежал во фланг, понимая, что пас не получит.

В этом весь он. Что по сезону, что в этом матче – он очень плохо реализует моменты. Худший в топ-5 лигах по этому: не реализовал 5,9 голевых моментов.

Но при этом всегда хорош в движении. За счет него и получает столько моментов, которые не реализовывает. За счет него помогает забивать партнерам.

Какая ирония: чтобы сделать гол, Вернеру лучше не касаться мяча.

***

Перед началом сезона руководство «Челси» критиковали за трансферную политику. За то, что отвалили за игроков слишком много (247 миллионов). И что покупки поломают баланс Лэмпарда.

С Лэмпардом так и получилось. Но это привело к Тухелю. А победный гол в финале ЛЧ сделали почти все новые игроки.

Менди (24 миллиона) отпасовал Чилуэллу (50), тот отдал Маунту (этот был до), Вернер (53) освободил пространство, а Хаверц (80) забил.

Все фото: www.imago-images.de / Global Look Press
Автор:
Валера Полевиков
Автор. Футбол. Литература. Казахский рэп. Семнадцатый номер.
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