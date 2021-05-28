Сколько «Челси» заработает за победу в Лиге чемпионов
«Манчестер Сити» и «Челси» встретятся в финале Лиги чемпионов. Этот матч будет уже четвертым между командами в этом сезоне. «Челси» выиграл дважды – один раз победил в АПЛ, а потом выбил «Ман Сити» в полуфинале Кубка Англии. «Ман Сити» выиграл в одной игре. «Челси» имеет преимущество и по общему количеству побед (68:58) в играх с «Ман Сити».
УЕФА рассказывал о распределении доходов за выступление в Лиге чемпионов в сезоне-2020/21. Там существуют фиксированные бонусы за проход каждой стадии плей-офф. Еще есть сумма в 15,25 за попадание в групповой этап турнира. К этой цифре добавляется бонус от продажи телеправ на Лигу чемпионов. Для английских топ-клубов он составляет около 20 миллионов евро.
На групповом этапе фиксируются отдельные бонусы за каждую победу. Любые три очка в группе приносят дополнительные 2,7 миллиона евро. Каждая ничья дает еще 900 тысяч. «Челси» заработал за групповой этап 14 очков. Там было четыре победы и две ничьи. «Челси» вышел из группы с первого места.
Считаем доходы «Челси» за выступление в Лиге чемпионов. Все суммы – в миллионах евро:
💰 Групповой этап – 15,25
💰 Бонусы за групповой этап – 12,6 (2,7*4 + 0,9*2)
💰 Выход в 1/8 финала – 9,5
💰 Выход в 1/4 финала – 10,5
💰 Выход в 1/2 финала – 12
💰 Выход в финал – 15
Победа в финале Лиги чемпионов принесет клубу еще 4 миллиона евро. Доход без них – 74,85 миллиона евро. Доход при победе в финале – 78,85. Когда «Челси» получит бонусы от продажи телеправ, то итоговая сумма приблизится к 100 миллионам евро. Это сопоставимо с доходами «Ман Сити», но все-таки чуть меньше из-за разных результатов в группе.
Сколько «Манчестер Сити» заработает за победу в Лиге чемпионов
«Челси» подходит к финалу со статистикой из трех поражений за пять матчей во всех турнирах. Так «Челси» проиграл «Лестеру» финал Кубка Англии, а еще опустился на четвертое место в АПЛ. Это повлияло на общие доходы «Челси» по итогам сезона. За четвертое место в АПЛ «Челси» получил приблизительно 78 миллионов евро – в два раза меньше, чем «Манчестер Сити».
«Челси» был одним из клубов-основателей Суперлиги. Он же первым официально из нее и вышел, когда фанаты протестовали перед стадионом. Вступление в Суперлигу принесло бы «Челси» 350 миллионов евро. Так прогнозировалось по плану проекта, но Суперлига просуществовала только двое суток.
Главный тренер «Челси» Томас Тухель в прошлом сезоне работал в «ПСЖ». Тогда его клуб вышел в финал Лиги чемпионов, где проиграл «Баварии» (0:1). Тот финал тоже проходил в Португалии, но на стадионе «Эштадиу да Луш». Сейчас матч будет на «Драгау». «Челси» выигрывал Лигу чемпионов в 2012 году. Была победа над «Баварией» в серии пенальти.
Женская команда «Челси» в этом сезоне тоже играла в финале Лиги чемпионов. Там она проиграла «Барселоне» со счетом 0:4.
Где смотреть финал Лиги чемпионов