Сколько «Челси» заработает за победу в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» и «Челси» встретятся в финале Лиги чемпионов. Этот матч будет уже четвертым между командами в этом сезоне. «Челси» выиграл дважды – один раз победил в АПЛ, а потом выбил «Ман Сити» в полуфинале Кубка Англии. «Ман Сити» выиграл в одной игре. «Челси» имеет преимущество и по общему количеству побед (68:58) в играх с «Ман Сити».

УЕФА рассказывал о распределении доходов за выступление в Лиге чемпионов в сезоне-2020/21. Там существуют фиксированные бонусы за проход каждой стадии плей-офф. Еще есть сумма в 15,25 за попадание в групповой этап турнира. К этой цифре добавляется бонус от продажи телеправ на Лигу чемпионов. Для английских топ-клубов он составляет около 20 миллионов евро.

На групповом этапе фиксируются отдельные бонусы за каждую победу. Любые три очка в группе приносят дополнительные 2,7 миллиона евро. Каждая ничья дает еще 900 тысяч. «Челси» заработал за групповой этап 14 очков. Там было четыре победы и две ничьи. «Челси» вышел из группы с первого места.