Манчестер Сити - Челси: 29 мая 2021 смотреть онлайн

Манчестер Сити
Манчестер
-:-

Манчестер Сити - Челси: 29 мая 2021 смотреть онлайн

Челси
Лондон
Лига чемпионов, Финал

Лига чемпионов,

Финал
29 мая 2021, 22:00 МСК
29.05.2021, 22:00 МСК
суббота
Cтадион Олимпийский
Олимпийский
Стамбул
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее

Прошлые матчи

17.04.2021 17 апр. 2021 сб 19:30
Челси
1 : 0
Манчестер Сити
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 19:30
Челси
1
Манчестер Сити
0
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 19:30
Челси
1 : 3
Манчестер Сити
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 19:30
Челси
1
Манчестер Сити
3
25.06.2020 25 июня 2020 чт 22:15
Челси
2 : 1
Манчестер Сити
25.06.2020 25 июня 2020 чт 22:15
Челси
2
Манчестер Сити
1
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 20:30
Манчестер Сити
2 : 1
Челси
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 20:30
Манчестер Сити
2
Челси
1
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 19:00
Манчестер Сити
6 : 0
Челси
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 19:00
Манчестер Сити
6
Челси
0
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 20:30
Челси
2 : 0
Манчестер Сити
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 20:30
Челси
2
Манчестер Сити
0
04.03.2018 04 марта 2018 вс 19:00
Манчестер Сити
1 : 0
Челси
04.03.2018 04 марта 2018 вс 19:00
Манчестер Сити
1
Челси
0
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 19:30
Челси
0 : 1
Манчестер Сити
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 19:30
Челси
0
Манчестер Сити
1
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 22:00
Челси
2 : 1
Манчестер Сити
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 22:00
Челси
2
Манчестер Сити
1
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 15:30
Манчестер Сити
1 : 3
Челси
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 15:30
Манчестер Сити
1
Челси
3
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 19:30
Челси
0 : 3
Манчестер Сити
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 19:30
Челси
0
Манчестер Сити
3
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 19:00
Челси
5 : 1
Манчестер Сити
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 19:00
Челси
5
Манчестер Сити
1
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 18:00
Манчестер Сити
3 : 0
Челси
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 18:00
Манчестер Сити
3
Челси
0
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 20:30
Челси
1 : 1
Манчестер Сити
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 20:30
Челси
1
Манчестер Сити
1
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 18:00
Манчестер Сити
1 : 1
Челси
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 18:00
Манчестер Сити
1
Челси
1
15.02.2014 15 февр. 2014 сб 20:15
Манчестер Сити
2 : 0
Челси
15.02.2014 15 февр. 2014 сб 20:15
Манчестер Сити
2
Челси
0
03.02.2014 03 февр. 2014 пн 22:59
Манчестер Сити
0 : 1
Челси
03.02.2014 03 февр. 2014 пн 22:59
Манчестер Сити
0
Челси
1
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 19:00
Челси
2 : 1
Манчестер Сити
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 19:00
Челси
2
Манчестер Сити
1
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 18:00
Челси
1 : 2
Манчестер Сити
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 18:00
Челси
1
Манчестер Сити
2
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 16:30
Манчестер Сити
2 : 0
Челси
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 16:30
Манчестер Сити
2
Челси
0

Новости

Канте не хотел идти к Тухелю в «ПСЖ», а при нем в «Челси» – заиграл в лучший футбол. Карьеру перезагрузил простейший ход
#Нголо Канте
вчера, 14:45
Азар впервые после перехода в «Реал» приехал к «Челси» в гости. Его реакция после поражения – 😀🎉
#Эден Азар
вчера, 01:30
«Челси» просто обожает выходить в финалы еврокубков с тренерами, которые пришли по ходу сезона
#Челси
вчера, 00:46
Английские фанаты снова напали на автобус «Реала»: сейчас закидали шашками и обматерили Переса
#Реал
05 мая, 23:19
Фернандиньо первым поддержал Неймара после поражения. Обнял прямо на поле – как и всегда до этой игры
#Фернандиньо
05 мая, 01:12
Игроки «ПСЖ» наступали на соперников и устраивали потасовки. Потом обвинили судью: «Он нас посылал»
#ПСЖ
05 мая, 00:36
Мбаппе смотрел полуфинал Лиги чемпионов из запаса. Хромал в аэропорту, медики не выпустили из-за травмы
#Килиан Мбаппе
04 мая, 23:52
Судья Куйперс зарабатывает миллионы на супермаркетах. «ПСЖ» с ним впервые проиграл, а звезды клуба его ненавидят
#Бьорн Куйперс
04 мая, 16:48
# Новости матча
Азар извинился за смех после поражения «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов
вчера, 22:13
С 2006 года финалисты ЛЧ не пропускали так мало голов, как «Ман Сити» и «Челси» – по четыре
вчера, 00:22
У «Челси» в финалах ЛЧ сыграют и мужская, и женская команды – это первый случай в истории турнира
вчера, 00:07
Тухель вышел в финал ЛЧ во втором сезоне подряд. Немецкие тренеры выходят в финал четвертый год подряд
05 мая, 23:53
В финале ЛЧ-2020/21 сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Это второй английский финал за три сезона
05 мая, 23:53
«Челси» сыграет в финале ЛЧ впервые с 2012 года. Тогда была победа над «Баварией» на ее поле
05 мая, 23:52
«Челси» выиграл у «Реала» и вышел в финал Лиги чемпионов
05 мая, 23:52
Вернер открыл счет в матче «Челси» – «Реал», забив головой в пустые ворота с метра
05 мая, 22:33