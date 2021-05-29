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Манчестер Сити VS Челси
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Манчестер Сити - Челси: 29 мая 2021 смотреть онлайн
Манчестер Сити
Манчестер
-:-
Манчестер Сити - Челси: 29 мая 2021 смотреть онлайн
Челси
Лондон
Лига чемпионов, Финал
Лига чемпионов,
Финал
29 мая 2021, 22:00 МСК
29.05.2021, 22:00 МСК
суббота
Cтадион Олимпийский
Олимпийский
Стамбул
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
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Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
11
Зинченко
Александр Зинченко
5
Стоунз
Джон Стоунз
3
Диаш
Рубен Диаш
2
Уокер
Кайл Уокер
25
Фернандиньо
Фернандиньо
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
47
Фоден
Фил Фоден
26
Марез
Рияд Марез
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
20
Силва
Бернарду Силва
Запасные
13
Стеффен
Зак Стеффен
-
33
Карсон
Скотт Карсон
-
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
-
6
Аке
Натан Аке
-
22
Менди
Бенжамин Менди
-
27
Канселу
Жоау Канселу
-
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
-
16
Родри
Родри
-
21
Торрес
Ферран Торрес
-
10
Агуэро
Серхио Агуэро
-
9
Жезус
Габриэль Жезус
-
Тренерский состав
Хосеп Гвардиола
Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
6
Силва
Тиаго Силва
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
7
Канте
Н'Голо Канте
5
Жоржиньо
Жоржиньо
19
Маунт
Мэйсон Маунт
29
Хаверц
Кай Хаверц
11
Вернер
Тимо Вернер
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
24
Джеймс
Рис Джеймс
-
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
22
Зиеш
Хаким Зиеш
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
23
Гилмор
Билли Гилмор
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
-
Тренерский состав
Томас Тухель
Прошлые матчи
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
19:30
Челси
1 : 0
Манчестер Сити
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
19:30
Челси
1
Манчестер Сити
0
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
19:30
Челси
1 : 3
Манчестер Сити
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
19:30
Челси
1
Манчестер Сити
3
25.06.2020
25 июня 2020
чт
22:15
Челси
2 : 1
Манчестер Сити
25.06.2020
25 июня 2020
чт
22:15
Челси
2
Манчестер Сити
1
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
Манчестер Сити
2 : 1
Челси
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
Манчестер Сити
2
Челси
1
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
19:00
Манчестер Сити
6 : 0
Челси
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
19:00
Манчестер Сити
6
Челси
0
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
20:30
Челси
2 : 0
Манчестер Сити
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
20:30
Челси
2
Манчестер Сити
0
04.03.2018
04 марта 2018
вс
19:00
Манчестер Сити
1 : 0
Челси
04.03.2018
04 марта 2018
вс
19:00
Манчестер Сити
1
Челси
0
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
19:30
Челси
0 : 1
Манчестер Сити
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
19:30
Челси
0
Манчестер Сити
1
05.04.2017
05 апр. 2017
ср
22:00
Челси
2 : 1
Манчестер Сити
05.04.2017
05 апр. 2017
ср
22:00
Челси
2
Манчестер Сити
1
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
15:30
Манчестер Сити
1 : 3
Челси
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
15:30
Манчестер Сити
1
Челси
3
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
19:30
Челси
0 : 3
Манчестер Сити
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
19:30
Челси
0
Манчестер Сити
3
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
19:00
Челси
5 : 1
Манчестер Сити
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
19:00
Челси
5
Манчестер Сити
1
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
18:00
Манчестер Сити
3 : 0
Челси
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
18:00
Манчестер Сити
3
Челси
0
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
20:30
Челси
1 : 1
Манчестер Сити
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
20:30
Челси
1
Манчестер Сити
1
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
18:00
Манчестер Сити
1 : 1
Челси
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
18:00
Манчестер Сити
1
Челси
1
15.02.2014
15 февр. 2014
сб
20:15
Манчестер Сити
2 : 0
Челси
15.02.2014
15 февр. 2014
сб
20:15
Манчестер Сити
2
Челси
0
03.02.2014
03 февр. 2014
пн
22:59
Манчестер Сити
0 : 1
Челси
03.02.2014
03 февр. 2014
пн
22:59
Манчестер Сити
0
Челси
1
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
19:00
Челси
2 : 1
Манчестер Сити
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
19:00
Челси
2
Манчестер Сити
1
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
18:00
Челси
1 : 2
Манчестер Сити
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
18:00
Челси
1
Манчестер Сити
2
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
16:30
Манчестер Сити
2 : 0
Челси
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
16:30
Манчестер Сити
2
Челси
0
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