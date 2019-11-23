Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Де Брюйне 29
Марез 37
2:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Канте 21
АПЛ, 13 тур

АПЛ,

13 тур

Англия
23 нояб. 2019, 20:30 МСК
23.11.2019, 20:30 МСК
суббота
Составы
Манчестер Сити
мин
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
29'
29'
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
22
Менди
Бенжамин Менди
90
27
Канселу
Жоау Канселу
90
26
Марез
Рияд Марез
37'
37'
90
31
Эдерсон
Эдерсон
90
16
Родри
Родри
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
2
Уокер
Кайл Уокер
30
Отаменди
Николас Отаменди
12
Анхелиньо
Анхелиньо
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
47
Фоден
Фил Фоден
9
Жезус
Габриэль Жезус
Челси
мин
10
Виллиан
Виллиан
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
15
Зума
Курт Зума
90
17
Ковачич
Матео Ковачич
90
5
Жоржиньо
Жоржиньо
90
1
Кепа
Кепа
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
7
Канте
Н'Голо Канте
21'
21'
90
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
90
29
Томори
Фикайо Томори
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
11
Педро
Педро
24
Джеймс
Рис Джеймс
19
Маунт
Мэйсон Маунт
18
Жиру
Оливье Жиру
23
Батшуайи
Миши Батшуайи