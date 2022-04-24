«Манчестер Сити» – «Реал» прогноз на матч 26 апреля Лига чемпионов, прогноз на футбол

26 апреля в 22:00 по московскому времени в Манчестере пройдет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» примет мадридский «Реал».

Знаете исход матча? Регистрируйтесь и получайте 2000 рублей бесплатно

Главные ставки на матч «Манчестер Сити» – «Реал»

На данный момент БК Winline предлагает для ставок следующие основные варианты:

Победа «Ман Сити» – 1,5.

Победа «Реала» – 6,4.

Победа «Ман Сити» с нулевой форой – 1,18.

«Реал» не проиграет – 2,68.

ТБ2,5 – 1,7.

ТМ2,5 – 2,16.

Форма команд: «Манчестер Сити»

«Ман Сити» в период с декабря по март был практически несокрушим. В отрезок из 17 матчей во всех турнирах уместилось 15 побед. В следующих десяти – победных всего пять. Причем «Ман Сити» всегда был голевой командой, но в трех играх не забил ни гола. Две из них пришлись на ЛЧ – ответные игры против «Спортинга» и «Атлетико».

В АПЛ «Сити» идет первым, минимально опережая «Ливерпуль» – всего на очко. Играть еще пять туров. Между играми против «Реала» «Ман Сити» сыграет против «Лидса», который борется за выживание.

Форма команд: «Реал»

У «Реала» тоже есть длительная успешная серия с февраля по апрель – из 12 матчей во всех турнирах команда выиграла десять. Они разбавились поражениями от «Барселоны» и «Челси» дома. Но в остальных матчах «Реал» практически регулярно забивал не меньше трех голов. Во многом это происходило благодаря Кариму Бензема с его умопомрачительной статистикой за сезон: 39 голов в 40 матчах во всех турнирах.

«Реал» лидирует в чемпионате Испании, опережая на 15 очков «Барселону» и «Севилью»: оформление чемпионство – уже вопрос времени. Между матчами против «Сити» «Реал» сыграет с «Эспаньолом», который уже не решает турнирных задач.

Личные встречи «Ман Сити» и «Реала»

По ним у «Сити» и «Реала» полное равенство. Они встречались в Лиге чемпионов шесть раз – каждый выигрывал дважды плюс две ничьи, ровная и разница мячей – 7:7.

В 2012 году в группе «Реал» выиграл 3:2 и была ничья 1:1, через четыре года «Реал» выбил «Сити» в полуфинале ЛЧ (0:0, 1:0), а уже в 2020-м англичане отпраздновали две победы в группе с одинаковым счетом 2:1.

Перед матчем «Манчестер Сити» – «Реал»

«Ман Сити» четыре матча подряд в ЛЧ не пропускает – сухими выдались все игры плей-офф. В трех последних играх «Реала», напротив, пробивалось даже ТБ3,5.

Выход Уокера и Стоунза под вопросом у «Ман Сити», есть вопрос по левому защитнику – наверняка им будет Аке. Канселу и Диаш также должны появиться в стартовом составе. «Реалу» будет не хватать только травмированного Азара.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Реал»

«Обе забьют» – 1,88: «Реал» с зимы не забивал только «Барселоне», а сильным «ПСЖ» и «Челси» за три матча накидал восемь голов. Бензема в отличной форме. Верх в матчах пробивается регулярно. У «Ман Сити» соперником в ЛЧ был закрытый «Атлетико», а в остальных играх команда забивает прилично.

ТБ2,5 – 1,7: все те же аргументы, возможно, сработают и в пользу верховой игры.

«Реал» с форой +1 – 2,05: команда в гостях выдерживала и давление «ПСЖ», и нормально справлялась с «Челси». «Сити» – другая история, но не проиграть вполне возможно. Если будет фора +1,25 за 1,74 – тоже интересный вариант.