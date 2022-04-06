Феноменальный сезон Бензема: рекорды по мячам, два хет-трика подряд в Лиге чемпионов, каждый его гол = победа «Реала»
Три минуты хватило Кариму Бензема, чтобы забить два гола в Лондоне. «Реал» уже к середине первого тайма повел 2:0 в гостях в первом четвертьфинальном матче против «Челси». Хет-трик он оформил в начале второго.
⚽️ На 21-й минуте с левого фланга подал Винисиус – Бензема замкнул подачу головой. Так «Реал открыл счет.
⚽️ На 24-й минуте набросил Модрич – Бензема классно ударил в противоход. Так «Реал» счет удвоил.
⚽️ На 46-й минуте Менди и Рюдигер не поделили мяч, Бензема отобрал и забил.
Два первых гола смотрелись восхитительно:
Третий же гол был комичным:
Бензема продолжает переписывать рекорды и достигать крутых цифр.
🚀 Это его самый голевой сезон и в «Реале», и вообще в карьере. 36 матчей – 37 голов. А впереди еще минимум девять игр – восемь в чемпионате и хотя бы одна в ЛЧ (ответная против «Челси»).
🚀 Это его самый голевой сезон и в еврокубках. Уже 11 мячей за восемь игр. Раньше рекордным был сезон-2011/12 с семью голами. Да и забивал Бензема тогда «Аяксу», «Лиону», загребскому «Динамо», ЦСКА и АПОЭЛу.
🚀 Сейчас тоже есть голы «Шерифу» и «Шахтеру», но больше половины из этих десяти влетели в ворота «ПСЖ» и «Челси».
🚀 Два матча плей-офф – два хет-трика подряд. Позапрошлому финалисту ЛЧ и прошлому его победителю. Дважды забивать не менее трех голов в ЛЧ подряд удавалось только Криштиану Роналду и Луису Адриано.
🚀 У Бензема уже длинный отрезок из семи матчей подряд с забитыми голами. Он неизменно забивает с 19 февраля. Семь игр – 13 голов. Уже целый месяц – не меньше двух за матч (три – «ПСЖ», по два – «Мальорке» и «Сельте», три –«Челси»).