Феноменальный сезон Бензема: рекорды по мячам, два хет-трика подряд в Лиге чемпионов, каждый его гол = победа «Реала»

Три минуты хватило Кариму Бензема, чтобы забить два гола в Лондоне. «Реал» уже к середине первого тайма повел 2:0 в гостях в первом четвертьфинальном матче против «Челси». Хет-трик он оформил в начале второго.

⚽️ На 21-й минуте с левого фланга подал Винисиус – Бензема замкнул подачу головой. Так «Реал открыл счет.

⚽️ На 24-й минуте набросил Модрич – Бензема классно ударил в противоход. Так «Реал» счет удвоил.

⚽️ На 46-й минуте Менди и Рюдигер не поделили мяч, Бензема отобрал и забил.

Два первых гола смотрелись восхитительно: