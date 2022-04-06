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Карим Бензема
Лига чемпионов
Реал
Челси
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#Карим Бензема #Лига чемпионов #Реал #Челси

Феноменальный сезон Бензема: рекорды по мячам, два хет-трика подряд в Лиге чемпионов, каждый его гол = победа «Реала»

Три минуты хватило Кариму Бензема, чтобы забить два гола в Лондоне. «Реал» уже к середине первого тайма повел 2:0 в гостях в первом четвертьфинальном матче против «Челси». Хет-трик он оформил в начале второго.

⚽️ На 21-й минуте с левого фланга подал Винисиус – Бензема замкнул подачу головой. Так «Реал открыл счет.

⚽️ На 24-й минуте набросил Модрич – Бензема классно ударил в противоход. Так «Реал» счет удвоил.

⚽️ На 46-й минуте Менди и Рюдигер не поделили мяч, Бензема отобрал и забил.

Два первых гола смотрелись восхитительно:

Третий же гол был комичным:

Скриншот с трансляции «Матч ТВ»

Скриншот с трансляции «Матч ТВ»

Скриншот с трансляции «Матч ТВ»

Скриншот с трансляции «Матч ТВ»

Скриншот с трансляции «Матч ТВ»

Бензема продолжает переписывать рекорды и достигать крутых цифр.

🚀 Это его самый голевой сезон и в «Реале», и вообще в карьере. 36 матчей – 37 голов. А впереди еще минимум девять игр – восемь в чемпионате и хотя бы одна в ЛЧ (ответная против «Челси»).

🚀 Это его самый голевой сезон и в еврокубках. Уже 11 мячей за восемь игр. Раньше рекордным был сезон-2011/12 с семью голами. Да и забивал Бензема тогда «Аяксу», «Лиону», загребскому «Динамо», ЦСКА и АПОЭЛу.

🚀 Сейчас тоже есть голы «Шерифу» и «Шахтеру», но больше половины из этих десяти влетели в ворота «ПСЖ» и «Челси».

🚀 Два матча плей-офф – два хет-трика подряд. Позапрошлому финалисту ЛЧ и прошлому его победителю. Дважды забивать не менее трех голов в ЛЧ подряд удавалось только Криштиану Роналду и Луису Адриано.

🚀 У Бензема уже длинный отрезок из семи матчей подряд с забитыми голами. Он неизменно забивает с 19 февраля. Семь игр – 13 голов. Уже целый месяц – не меньше двух за матч (три – «ПСЖ», по два – «Мальорке» и «Сельте», три –«Челси»).

🚀 В 2022 году Бензема сыграл 13 матчей. Забивал в десяти из них. Убереглись только «Хетафе» («Реал» проиграл), «Эльче» («Реал» не победил) и «ПСЖ» дома («Реал» проиграл).

Во всех матчах 2022-го, когда Бензема забивал, «Реал» побеждал.

Матч завершен
Челси
Лондон
Хаверц 40'
1:3
Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 21'
Бензема 24'
Бензема 46'
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Все фото: УЕФА
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