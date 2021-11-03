Бензема и Винисиус забили 7 голов с пасов друг друга в этом сезоне. Хотя в прошлом – Бензема говорил другим: «Не пасуйте на Винисиуса»
Статистика Винисиуса во всех турнирах в этом сезоне:
- 15 матчей.
- 9 голов.
- 3 ассиста.
Статистика Карима Бензема:
- 14 матчей.
- 13 голов.
- 8 ассистов.
И да, они прекрасно играют в связке. От их голевых действий друг на друга в этом сезоне страдали многие команды. В Примере:
❌ «Леванте» (22.08). Винисиус забил с передачи Бензема.
❌ «Сельта» (12.09). Винисиус забил с передачи Бензема.
❌ «Валенсия» (19.09) – дважды. В одном матче сначала Винсиус забил с передачи Бензема, а потом Бензема забил с передачи Винисуса.
❌ «Шахтер» (19.10). Винисиус забил с передачи Бензема.
❌ «Шахтер» (03.11) – дважды. В ответной встрече Бензема оформил дубль с двух передач Винисиуса.
Все это происходит на фоне взаимных респектов:
- Бензема сказал о Винисиусе: «Он уникален. У Вини безграничный потенциал, вскоре он станет одним из лучших игроков мира».
- Винисиус рассказывал о Бензема: «Это легенда «Реала». Возможно, прямо сейчас Карим – главный игрок нашего клуба».
Кадры из взаимной любви в этом сезоне.
В 2021-м забили вдвоем 35 голов.
Интересно, что год назад в Лиге чемпионов «Реал» проигрывал «Боруссии» М и в перерыве просил партнеров не пасовать на Винисиуса. Сам Бензема во втором тайме той встречи так и не отпасовал на него.
Мы писали об этом здесь:
Бензема подговаривал не пасовать на Винисиуса. Не факт, что это правда – но после он сам не дал ему ни одного паса
Тогда конфликту не дал разрастись Зинедин Зидан. Он лично проконтролировал, что два игрока помирились. Спустя два дня после этой ситуации Бензема подошел к Винисиусу, и они пообщались. Испанские медиа писали, что Бензема объяснился, назвал мотивы поведения и извинился. Винисиус принял извинения. С тех пор между ними не было никаких недопониманий.
А Зидан говорил: «Журналисты должны меньше писать о ссоре Бензема и Вини. Ее нет. Они прекрасно работают друг с другом».