Бензема и Винисиус забили 7 голов с пасов друг друга в этом сезоне. Хотя в прошлом – Бензема говорил другим: «Не пасуйте на Винисиуса»

И да, они прекрасно играют в связке. От их голевых действий друг на друга в этом сезоне страдали многие команды. В Примере:

❌ «Леванте» (22.08). Винисиус забил с передачи Бензема.

❌ «Сельта» (12.09). Винисиус забил с передачи Бензема.

❌ «Валенсия» (19.09) – дважды. В одном матче сначала Винсиус забил с передачи Бензема, а потом Бензема забил с передачи Винисуса.

Лига чемпионов:

❌ «Шахтер» (19.10). Винисиус забил с передачи Бензема.

❌ «Шахтер» (03.11) – дважды. В ответной встрече Бензема оформил дубль с двух передач Винисиуса.

Все это происходит на фоне взаимных респектов:

Бензема сказал о Винисиусе: «Он уникален. У Вини безграничный потенциал, вскоре он станет одним из лучших игроков мира».

Винисиус рассказывал о Бензема: «Это легенда «Реала». Возможно, прямо сейчас Карим – главный игрок нашего клуба».

Кадры из взаимной любви в этом сезоне.

В 2021-м забили вдвоем 35 голов.