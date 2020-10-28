Бензема подговаривал не пасовать на Винисиуса. Не факт, что это правда – но после он сам не дал ему ни одного паса
К концу первого тайма «Реал» летел «Боруссии М» – 1:0. «Реал» почти не создал моментов, а большинство атак высекалось на начальных стадиях.
Карим Бензема в перерыве в подтрибунке нашел виновного – Винисиус Жуниор. RMC расшифровала разговор Бензема с Ферланом Менди:
«Он делает, что ему угодно. Брат, не пасуй на него, прошу жизнью матери. Он играет против нас».
В это время Винисиус стоит в паре метров от Бензема и Менди.
RMC – средний источник, который часто промахивается, пуляя инсайды по героям французского футбола. Внимание на три детали:
1. Он обращается к Менди напрямую – это коллега Винисиуса по флангу.
2. Он прикрывает рот, чтобы стоящие рядом Куртуа и Вальверде ничего не слышали его.
3. «Реал» за полдня никак не отреагировал на ситуацию: ни сам клуб, ни Зидан, ни Винисиус, ни Бензема.
Что по итогам разговора Бензема и Менди:
- Во втором тайме Бензема не сделал ни одного паса на Винисиуса.
- У Менди было всего три передачи на Винисиуса за 25 минут второго тайма – его заменили.
Бензема в итоге забил первый мяч «Реала». А Винисиус ушел на замену без голевых действий – за что получил критику от испанских газет.
АС: «Винисиус хотел быть лидером атаки в этом матче, но действовал бестолково. В самом серьезном моменте он пробил выше. Это позор».
Marca: «Винисиус делает все, чтобы Зидан отправил его на лавку».