Бензема подговаривал не пасовать на Винисиуса. Не факт, что это правда – но после он сам не дал ему ни одного паса

К концу первого тайма «Реал» летел «Боруссии М» – 1:0. «Реал» почти не создал моментов, а большинство атак высекалось на начальных стадиях.

Карим Бензема в перерыве в подтрибунке нашел виновного – Винисиус Жуниор. RMC расшифровала разговор Бензема с Ферланом Менди:

«Он делает, что ему угодно. Брат, не пасуй на него, прошу жизнью матери. Он играет против нас».

В это время Винисиус стоит в паре метров от Бензема и Менди.