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Винисиус Жуниор
№28
Нападающий
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Команда
Реал
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
12 июля 2000 (19) лет
Рост
176
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Почему «Реал» так полюбил бразильцев? Все дело в деньгах, суперскауте и еще чуть-чуть в Неймаре
#Реал
28 марта, 22:15
Винисиус – это про огромную любовь к «Реалу». Он плачет после забитых голов и с трепетом говорит о клубе
#Винисиус Жуниор
02 марта, 01:05
Санчо – самый дорогой футболист не старше 20 лет. Cтоимость первой десятки превысила 650 миллионов
#Джейдон Санчо
06 мая 2019, 22:19