Джейдон Санчо
Примера
Серия А
Бундеслига
АПЛ
Лига 1
Деклан Райс
Райан Сессеньон
Маттео Гендузи
Николо Дзаньоло
Винисиус Жуниор
Джанлуиджи Доннарумма
Боруссия Д
Рома
Арсенал
Фулхэм
Поделиться:
Комментарии:
0
#Джейдон Санчо #Бундеслига #АПЛ #Боруссия Д #Серия А #Примера #Лига 1 #Арсенал #Рома #Винисиус Жуниор #Деклан Райс #Джанлуиджи Доннарумма #Маттео Гендузи #Николо Дзаньоло #Райан Сессеньон #Фулхэм

Санчо – самый дорогой футболист не старше 20 лет. Cтоимость первой десятки превысила 650 миллионов

06 мая 2019, 22:19
Александр Плеханов

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory представил собственный рейтинг стоимости молодых игроков. В него попали 50 футболистов, которым не больше 20 лет.

По деньгам вышло неожиданно много. В сумме игроки из первой десятки стоят 662,6 миллионов евро. Рейтинг составлялся по чемпионатам большой пятерки (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция).

Вот полный список из 50 человек (цена приведена в миллионах евро). Ищите знакомые фамилии.

Теперь немного важных фактов, чтобы лучше понимать рейтинг:

• CIES Football Observatory считает стоимость футболистов с 2013 года. Все высчитывается на основе игры, клубного интереса, зарплаты и длительности контрактов. Обычно цену показывают в диапазоне цифр. Например, Килиан Мбаппе оценивается в 200-250 миллионов.

• На авторитетном портале Transfermarkt вы найдете гораздо меньшие цифры, но это нормально. Там считают только трансферную цену, не учитывая рынок и другие факторы. Санчо здесь оценили в 80 миллионов евро.

• Давайте объясним по позициям. Санчо – самый дорогой игрок, он играет в полузащите. Деклан Райс из «Вест Хэма» опередил по стоимости всех защитников, Джанлуиджи Доннарумма – вратарей. Из форвардов больше всех стоит нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.

• Англичанин Санчо оказался главной звездой дортмундской «Боруссии» в этом сезоне. Только в Бундеслиге он забил 11 голов и отдал 17 голевых передач. Во многом из-за его игры «Боруссия» все еще не позволила «Баварии» взять чемпионство.

• Гендузи и Дзаньоло – важные полузащитники для «Арсенала» и «Ромы». Оба заиграли хорошо только в этом сезоне, но уже плотно осели в основе. Гендузи – классический опорник. Дзаньоло больше активничает в атаке. У него получалось забивать даже в ЛЧ.

• В десятку попал Райан Сессеньон, но в следующем рейтинге его может уже не быть. Сессеньон представляет «Фулхэм», который в этом году точно вылетит из АПЛ. Можно играть и в Чемпионшипе, но Райаном давно интересуются ведущие клубы Европы.

Фото на плашке: Global Look Press

Все фото: CIES Football Observatory
Один Санчо титул «Боруссии» все-таки не принес
«Боруссия» позорно сдала «Баварии» сезон, в котором вела +9. В одной картинке
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Джейдон Санчо
#Бундеслига
#АПЛ
#Боруссия Д
#Серия А
#Примера
#Лига 1
#Арсенал
#Рома
#Винисиус Жуниор
#Деклан Райс
#Джанлуиджи Доннарумма
#Маттео Гендузи
#Николо Дзаньоло
#Райан Сессеньон
#Фулхэм