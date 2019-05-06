Санчо – самый дорогой футболист не старше 20 лет. Cтоимость первой десятки превысила 650 миллионов
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory представил собственный рейтинг стоимости молодых игроков. В него попали 50 футболистов, которым не больше 20 лет.
По деньгам вышло неожиданно много. В сумме игроки из первой десятки стоят 662,6 миллионов евро. Рейтинг составлялся по чемпионатам большой пятерки (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция).
Вот полный список из 50 человек (цена приведена в миллионах евро). Ищите знакомые фамилии.
Теперь немного важных фактов, чтобы лучше понимать рейтинг:
• CIES Football Observatory считает стоимость футболистов с 2013 года. Все высчитывается на основе игры, клубного интереса, зарплаты и длительности контрактов. Обычно цену показывают в диапазоне цифр. Например, Килиан Мбаппе оценивается в 200-250 миллионов.
• На авторитетном портале Transfermarkt вы найдете гораздо меньшие цифры, но это нормально. Там считают только трансферную цену, не учитывая рынок и другие факторы. Санчо здесь оценили в 80 миллионов евро.
• Давайте объясним по позициям. Санчо – самый дорогой игрок, он играет в полузащите. Деклан Райс из «Вест Хэма» опередил по стоимости всех защитников, Джанлуиджи Доннарумма – вратарей. Из форвардов больше всех стоит нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.
• Англичанин Санчо оказался главной звездой дортмундской «Боруссии» в этом сезоне. Только в Бундеслиге он забил 11 голов и отдал 17 голевых передач. Во многом из-за его игры «Боруссия» все еще не позволила «Баварии» взять чемпионство.
• Гендузи и Дзаньоло – важные полузащитники для «Арсенала» и «Ромы». Оба заиграли хорошо только в этом сезоне, но уже плотно осели в основе. Гендузи – классический опорник. Дзаньоло больше активничает в атаке. У него получалось забивать даже в ЛЧ.
• В десятку попал Райан Сессеньон, но в следующем рейтинге его может уже не быть. Сессеньон представляет «Фулхэм», который в этом году точно вылетит из АПЛ. Можно играть и в Чемпионшипе, но Райаном давно интересуются ведущие клубы Европы.
Фото на плашке: Global Look Press