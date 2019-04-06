«Боруссия» позорно сдала «Баварии» сезон, в котором вела +9. В одной картинке
«Бавария» и «Боруссия» сыграли главный матч года в Германии. За девять туров до конца два лидера сезона по сути решали, кому достанется чемпионство.
«Бавария» монструозно победила 5:0. И это драма, потому что три месяца назад «Боруссия» опережала их на 9 очков.
Теперь отстает на одно.
«Боруссию» похоронил отрезок в трех февральских турах, когда они трижды подряд сыграли вничью. «Бавария» к тому времени встрепенулась после всех проблем и была неудержима против всяких середняков. Хотя осенью мало кто верил, что эта команда спасется: молодой тренер Нико Ковач не тянул авторитетом, ветераны состава бунтовали и кисли, а боссы ругались с прессой и требовали уважения к их величию.
В этом матче «Боруссии» не повезло кадрово: не было ни Хакими, ни Пулишича, ни Алькасера. Но все равно 0:5 – слишком явное доминирование.