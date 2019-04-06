«Боруссия» позорно сдала «Баварии» сезон, в котором вела +9. В одной картинке

«Бавария» и «Боруссия» сыграли главный матч года в Германии. За девять туров до конца два лидера сезона по сути решали, кому достанется чемпионство.

«Бавария» монструозно победила 5:0. И это драма, потому что три месяца назад «Боруссия» опережала их на 9 очков.

Теперь отстает на одно.