В Гамбурге – безумие. Там проходит фанатский марш к дерби во второй лиге

«Санкт-Паули» – один из немногих клубов, чья популярность известна больше не из-за результатов (они довольно скромные), а из-за болельщиков, которых действительно много по всему миру. Есть знаменитая история о том, как 16 лет назад клуб едва не обанкротился, но был спасен фанатами, которые менее чем за три месяца собрали почти два миллиона евро. В ход шли разные акции с продажей футболок и пива, благотворительные концерты, десятую часть этой суммы составляли прямые пожертвования.



Касаемо запоминающихся дерби – их было мало, но некоторых из них в городе будут помнить еще долго.

В самой первой игре в Бундеслиге (это 1977-й год) «Санкт-Паули» неожиданно обыграл «Гамбург» в гостях 2:0, хотя в том же сезоне рухнул дивизионом ниже.

В 2001-м в разборках двух аутсайдеров Бундеслиги «Гамбург» выиграл 4:3 в напряженном матче.

А один из февральских вечеров 2011-го стал праздником для фанатов «Санкт-Паули» – их команда выиграла 1:0 на гостевой арене, причем победа в дерби стала первой за почти 35 лет.

Сегодняшний матч помимо принципиальности имеет еще и важнейшее турнирное значение. Из второй Бундеслиги в элиту выходят две лучшие команды, а третья играет стыковые матчи, так вот третьим сейчас идет «Гамбург» с 47 очками, следом за ним – как раз «Санкт-Паули» с 43. Кстати, и до конца остается не так много – всего девять туров.