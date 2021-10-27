Игрок так не любит «Шальке», что заклеил его имя на форме: «Я простой парень из Эссена. Для меня это нормально»
В прошлом сезоне «Шальке» вылетел из Бундеслиги. В сезоне-2021/22 странности для «Шальке» продолжаются. Клуб неудачно начал чемпионат и выправил положение лишь к пятому туру – сейчас он идет на третьей строчке в таблице.
В Кубке Германии ситуация чуть похуже. В первом раунде «Шальке» вынес скромный «Филлинген» 4:1. Во втором – столкнулся с «Мюнхен 1860», который страдает в третьей лиге. И «Мюнхен» победил со счетом 1:0.
Единственный мяч забил Штефан Лекс на 5-й минуте с передачи Саши Мельдерса, которого в итоге признали лучшим игроком встречи. В послематчевом интервью журналист Sky Germany заметил на форме Мельдерса странную вещь – название «Шальке» было залеплено белой лентой. На вопрос «Почему так?» Мельдерс лишь сказал: «Я простой парень из Эссена. Для меня нормально не любить «Шальке». И для меня сложно, чтобы название «Шальке» было на моей футболке».
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Мельдерс родился в Эссене, но по-настоящему большую карьеру начал в «Дйсбурге». В 2008-м он на два года вернулся в «Рот-Вайсс» из родного города. Эссен – один из крупнейших городов региона Северный Рейн-Вестфалия (более 500 тысяч жителей). А все команды из этого города конкурируют с «Шальке».
Однажды, кстати, сам Мельдерс мог перейти в «Шальке» – клуб активно интересовался им в 2011. Но Мельдерс выбрал «Аугсбург». А потом объяснял: «Я не могу пройти против своей природы. Наше соперничество заложено на генетическом уровне. Уйти в «Шальке» – это предать друзей и всех тех, с кем я начинал играть в футбол в родном Эссене».