«Шальке» не взял игрока из-за секс-скандала пятилетней давности. А фанаты раскритиковали и его, и даже клуб за публикацию причины
«Шальке» погряз в какой-то очень неприятной трясине. В прошлом сезоне клуб вылетел во вторую Бундеслигу, но, похоже, возвращение в вышку затянется. После пяти туров у «Шальке» всего семь очков, девятое место и 0 в графе разницы мячей (девять забито и девять пропущено). И команду в основном тащат нападающие.
Из девяти голов шесть забил Симон Терроде, пришедший этим летом на правах свободного агента из «Гамбурга». Еще два – Мариус Бютлер (он тоже трансфернулся в «Шальке» летом – из «Униона» за 800 тысяч). Последний гол на счету полузащитника Доминика Дрекслера.
В свете последних результатов тренер «Шальке» Димитриос Граммозис в конце августа сказал:
«Нам не хватает мощи в атаке. Я уже сделал запрос руководству, и наши менеджеры приняли его. «Шальке» работает над поиском нападающего. Мы не готовы тратить много денег, но мы хотим получить сильного игрока. Знаю, что требования завышены, но мы сильно зажаты последними неудачами».
И «Шальке» действительно работал над поиском нападающего. Самым явным вариантом был испанский форвард Серхи Энрич. Энрич до этого лета выступал за «Эйбар». В прошлом сезоне он отыграл 27 матчей в Примере (в 13 вышел в основе) и забил 3 гола. Правда, после вылета «Эйбара» в Сегунду Энрич остался без клуба. «Шальке» некоторое время вел с ним переговоры, но в итоге они сорвались.
Официальная версия, предоставленная клубом:
«Мы были заинтересованы в подписании Энрича на правах свободного агента. Но мы не завершили сделку, потому что [вы] против этого подписания».
Но есть подробности срыва этого подписания. В 2016 году Энрич вместе с бывшим игроком «Эйбара» Луной засветился в видео сексуального характера. В соцсетях появился ролик, где они занимаются сексом с девушкой. Клуб отстранил их перед товарищеским матчем с «Леганесом», а сами футболисты извинялись за косяк.
История всплыла через год, когда девушка пожаловалась на игроков в суд (за слив видео без ее ведома и согласия). В суде выяснилось, что все это время девушка была без работы и получала помощь от психиатра после распространения ролика в соцсетях. В деле, кроме Энрича и Луны фигурировал еще один игрок – Эдди Сильвестр (был в аренде в «Эйбаре» в сезоне-2015/16), который якобы отправил видео в открытый доступ. Но его суд оправдал.
Энрич и Луна заплатили девушке моральную компенсацию в 110 тысяч евро (что на 100 тысяч больше запрашиваемой обвинением суммы), но все равно получили наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Условный срок они получили, потому что признали вину и выплатили компенсацию.
Это очень не понравилось фанатам «Шальке»: в соцсетях они писали клубу, вспоминали эту историю и просили отказаться от варианта с Энричем. Клуб пошел навстречу и написал причину в твиттере. Но такой пост все равно не очень понравился фанатам. Была, например, такая реакция (и подобных достаточно):
«Есть вещи, о которых хорошо просто подумать, но не публиковать. Что вы получили от этого поста?»