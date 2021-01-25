Администратор «Эйбара» работает там уже 52 года. Он пришел из оружейной фабрики и каждый день просыпается в пять утра
Испанский «Эйбар» существует с 1940 года. История Анхеля Сапико в клубе – с 1969-го. Он не генеральный директор, не легендарный игрок. Он просто менеджер по экипировке, который совершенно случайно попал в клуб и стал легендой города на 27 тысяч человек.
Как болеть за «Барсу» и попасть в «Эйбар» по просьбе сестры
1958-й. Анхелю Сапико 18 лет. В Эйбар он приехал на свадьбу своей сестры. Так получилось, что именно тогда Сапико закончил старшую школу и по неосторожности вылетел с работы в продуктовом магазине. Директор устал терпеть косяки (опоздания и другие ляпы Сапико), поэтому и выгнал его. Потом в его жизни была фабрика по производству ружей. Но оттуда он тоже быстро уволился.
Сапико вспоминал:
«Сестра сразу же предложила мне, чтобы она поспрашивала о работе в «Эйбаре». Сейчас это небольшой клуб в высшем дивизионе, но тогда он выступал в региональной лиге.
Я болел за «Барселону», я почти каждый матч ходил за ворота и был в фан-клубе. Друг мужа моей сестры работал в «Эйбаре». Когда мне предложили там работу, я подумал: «Окей, хорошо, те же цвета, «Барса» не враждует с «Эйбаром», да и на машине ехать всего лишь семь часов до Барселоны – смогу выбираться пару раз в месяц на домашние игры.
Помню, что в первые два года я почти не ездил на домашние матчи «Барсы» – я очень сильно ошибался в первоначальных суждениях, ха-ха-ха».
Изначально у Сапико не было формальной должности – он делал в клубе все. «Эйбар» – городское спортивное сообщество. Поэтому Сапико ездил по школам, организовывал турниры среди детей. Одно время он трудился в клубном офисе, работая с бумагами в бухгалтерии. Несколько раз даже занимал должность временного спортивного директора, когда «Эйбар» увольнял основного и искал ему замену.
«Я получал колоссальное удовольствие. Со временем «Эйбар» стал для меня чем-то родным, он занял особое место в моем сердце. В «Барселоне» я был просто Анхелем. Здесь меня знали все. Жители встречали меня на улицах города и говорили: «Эй, Анхель, привет. Удачи тебе, передавай привет игрокам». Или: «Привет, дружище. Давай, помоги нашим выиграть в следующем матче».
Основная работа Сапико – менеджер по экипировке. Он каждый день просыпается в 5 утра и к 6 едет на стадион
С 1980 года Сапико стабильно работает менеджером по экипировке «Эйбара». За 41 год клуб прошел долгий путь: от Терсеры до Примеры. А расписание Сапико не меняется. Каждое день он встает в 5 утра, до 05:45 собирается (душ, завтрак и сами сборы), а потом на собственной машине едет на «Ипуруа».
Там он собирает всю форму. Руководство дважды предлагало ему помощника из-за возраста (в этом году ему исполнится 70), но Сапико отказывается – «Всегда приятно выполнять свою работу своими руками».
От «Ипуруа» он едет в Аррасате-Мондрагон (небольшой населенный пункт в 30 км от Эйбара) на клубном фургончике – там находится тренировочная база «Эйбара». В 08:30 игроки приезжают на первую тренировку – к тому момент Сапико уже полностью готовит форму и бутсы.
«Я как робот. У меня этот процесс отточен на мозге. И иногда это меня здорово подводит. Через 5-6 лет после начала работы менеджером по экипировке «Эйбар» вытеснил все дела из моей жизни. Как-то в межсезонье я проснулся в 5 утра, выпил кофе, доехал до «Ипуруа» и не увидел там формы.
Очень испугался – думал, что украли. И я на всякий случай поехал на базу, чтобы проверить: вдруг ее кто-то перевез без меня. Охранники тогда сильно удивились: «Ты сдурел? У всех отпуск! Иди отдыхай, Анхель».
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Сапико говорит, что в таком режиме он живет уже 40 лет – и ему кайфово. Основной плюс от работы – общение с классными людьми и постоянное пребывание внутри любимого клуба (да, он уже отметил, что «Эйбар для него больше «Барсы»).
Но сейчас ему уже 70, и про свою карьеру в «Эйбаре» он говорит:
«Я знаю «Эйбар» полностью, каждую деталь и каждый момент истории. Но мне уже 70. Пора бы посвятить все время своей жизни. Этот сезон будет для меня последним в качестве работника «Эйбара». А дальше? А что дальше? Я просто буду приходить на «Ипуруа» и болеть за мою команду».
Истории и мысли от человека, который почти 52 года отдал маленькому испанскому клубу
• Помните Вукашина Йовановича? Сербский защитник сыграл за второй состав «Зенита» 25 матчей, а потом укатил в «Бордо». Вот, Йованович на полгода приезжал в «Эйбар» в аренду – с ним Сапико настрадался:
«Вука (так Йовановича звали в команде) приходил ко мне и начал что-то говорить на английском. Вот зачем? Я же почти не знаю его. Я слушаю его, ничего не понимаю, а потом начинаю угадывать – пальцами показываю то на форму, то на бутсы, то на что-нибудь еще. Когда он заулыбается и заболтает головой, тогда нормально все.
Помню, меня как-то что-то разозлило, и ко мне пришел Йованович. И давай говорить на английском. Я спрашиваю со злости: «Ты дурак? Я тебя не понимаю». А он такой: «Си, си (да, да)». Забавный момент».
• «Что значит администратор или менеджер по экипировке? Тот, кто скажет, что эти люди просто таскают форму, окажется дураком. Мы – члены семьи. Игрок травмировался, тренер его отправил на замену. С кем можно поболтать? Правильно, со мной. Легионерам мы даже как отцы: подскажем, покажем, научим.
Иногда таких людей в клубе сильно недооценивают».
• «Знаете, в чем прелесть «Эйбара»? В его уникальности. Футболист за карьеру может сменить миллион клубов. Но ребят из «Эйбара» (руководство, персонал и менеджеров) он будет помнить всегда. Тут к каждому относятся как к своему».
• Ежесезонный ритуал Анхеля Сапико. Каждый год ему приходит новая форма с инициалами АЗ. И он всегда стирает букву А: «Для всех игроков я Сапико. Для коллег я Сапико. Моя фамилия звучит круче моего имени».