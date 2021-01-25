Администратор «Эйбара» работает там уже 52 года. Он пришел из оружейной фабрики и каждый день просыпается в пять утра

Как болеть за «Барсу» и попасть в «Эйбар» по просьбе сестры

1958-й. Анхелю Сапико 18 лет. В Эйбар он приехал на свадьбу своей сестры. Так получилось, что именно тогда Сапико закончил старшую школу и по неосторожности вылетел с работы в продуктовом магазине. Директор устал терпеть косяки (опоздания и другие ляпы Сапико), поэтому и выгнал его. Потом в его жизни была фабрика по производству ружей. Но оттуда он тоже быстро уволился.

Сапико вспоминал:

«Сестра сразу же предложила мне, чтобы она поспрашивала о работе в «Эйбаре». Сейчас это небольшой клуб в высшем дивизионе, но тогда он выступал в региональной лиге.

Я болел за «Барселону», я почти каждый матч ходил за ворота и был в фан-клубе. Друг мужа моей сестры работал в «Эйбаре». Когда мне предложили там работу, я подумал: «Окей, хорошо, те же цвета, «Барса» не враждует с «Эйбаром», да и на машине ехать всего лишь семь часов до Барселоны – смогу выбираться пару раз в месяц на домашние игры.

Помню, что в первые два года я почти не ездил на домашние матчи «Барсы» – я очень сильно ошибался в первоначальных суждениях, ха-ха-ха».

Изначально у Сапико не было формальной должности – он делал в клубе все. «Эйбар» – городское спортивное сообщество. Поэтому Сапико ездил по школам, организовывал турниры среди детей. Одно время он трудился в клубном офисе, работая с бумагами в бухгалтерии. Несколько раз даже занимал должность временного спортивного директора, когда «Эйбар» увольнял основного и искал ему замену.