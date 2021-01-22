Вратарь «Эйбара» сам пошел бить пенальти «Атлетико» прямо в первом тайме. И забил!
Марко Дмитрович открыл счет в игре «Эйбара» и «Атлетико». Сенсация в том, что Дмитрович – вратарь. До этого он никогда в карьере не забивал голы. Теперь сразу сделал это в матче Примеры. Дмитрович исполнил пенальти на 12-й минуте. «Эйбар» показал момент по кадрам:
Гол Дмитровича мог случиться еще в июле 2020 года. «Севилья» и «Эйбар» играли в 34-м туре Примеры. В конце основного времени травмировался вратарь «Севильи». Замен не было, а весь «Эйбар» бежал отыгрываться. Окампос встал в ворота и потащил удар в упор от Дмитровича, который как раз прибежал к воротам соперника.
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Дмитрович – один из самых интересных игроков «Эйбара». Он свободно говорит на трех языках и немного помнит венгерский. Клубом его мечты все детство была «Црвена Звезда», но за нее он так и не дебютировал. Хотя уехал туда за мечтой в 15 лет. Еще он принадлежал «Уйпешту» и «Чарльтону», играл в аренде за «Алькоркон». «Эйбар» забрал Дмитровича за миллион.
Он играет в «Эйбаре» уже четвертый сезон. 24 января ему исполнится 29 лет. Возможно, что уже летом Дмитрович сменит «Эйбар» на клуб более высокого статуса. Diario AS рассказывал о его подписании предварительного контракта с «Севильей». До окончания контракта Дмитровича остается полгода, поэтому он уже сейчас может договариваться с другими клубами.