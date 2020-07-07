Героизм в Севилье: Окампос забил победный гол и встал в ворота, где отразил удар чужого вратаря

«Севилья» и «Эйбар» встретились в 34-м туре – одни бьются за место в Лиге чемпионов, другие – за выживание. «Эйбар» более чем вдвое превзошел «Севилью» по ударам (19:8), но проиграл из-за гола Окампоса, который замкнул подачу Наваса – 0:1.

Самое интересное случилось в концовке:

«Севилья» вела 1:0, но на пятой добавленной минуте лишилась вратаря, а все пять замен уже были сделаны.