Героизм в Севилье: Окампос забил победный гол и встал в ворота, где отразил удар чужого вратаря
«Севилья» и «Эйбар» встретились в 34-м туре – одни бьются за место в Лиге чемпионов, другие – за выживание. «Эйбар» более чем вдвое превзошел «Севилью» по ударам (19:8), но проиграл из-за гола Окампоса, который замкнул подачу Наваса – 0:1.
Самое интересное случилось в концовке:
«Севилья» вела 1:0, но на пятой добавленной минуте лишилась вратаря, а все пять замен уже были сделаны.
Вацлик после столкновения с Кике Гарсией продолжать игру не мог, в ворота встал Окампос.
Тут же он отбил удар в упор, причем удар ногой от вратаря «Эйбара» Дмитровича с линии вратарской, который прибежал на последнюю атаку.
Нападающий спас ворота в вратарской форме и перчатках после удара голкипера. Звучит феерично.
Итого – победный гол и вратарский сейв в одной игре. Окампос – герой, а у Вацлика неудачным был и первый матч с «Эйбаром», только виной тому не травма, а его собственные ошибки. Тогда «Севилья» вела 2:0 к 65-й минуте (тогда тоже забивал Окампос), но проиграла 2:3 – Вацлик и Карлос на пару привезли второй гол, голкипер не выручил и в третьем.
В концовке этой игры он все же выручил, но решающий сейв сделал форвард. «Севилья» на четвертом месте оторвалась от «Вильярреала» на шесть очков, такое же преимущество у «Эйбара» перед зоной вылета. Осталось играть четыре тура.