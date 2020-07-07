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#Лукас Окампос #Футбол #Севилья #Примера #Эйбар #Томаш Вацлик

Героизм в Севилье: Окампос забил победный гол и встал в ворота, где отразил удар чужого вратаря

07 июля, 01:44

«Севилья» и «Эйбар» встретились в 34-м туре – одни бьются за место в Лиге чемпионов, другие – за выживание. «Эйбар» более чем вдвое превзошел «Севилью» по ударам (19:8), но проиграл из-за гола Окампоса, который замкнул подачу Наваса – 0:1.

Самое интересное случилось в концовке:

«Севилья» вела 1:0, но на пятой добавленной минуте лишилась вратаря, а все пять замен уже были сделаны.

Скриншоты с трансляции «Телеспорт»

Скриншоты с трансляции «Телеспорт»

Вацлик после столкновения с Кике Гарсией продолжать игру не мог, в ворота встал Окампос.

Скриншоты с трансляции «Телеспорт»

Тут же он отбил удар в упор, причем удар ногой от вратаря «Эйбара» Дмитровича с линии вратарской, который прибежал на последнюю атаку.

Скриншоты с трансляции «Телеспорт»

Скриншоты с трансляции «Телеспорт»

Нападающий спас ворота в вратарской форме и перчатках после удара голкипера. Звучит феерично.

Keystone Press Agency / Global Look Press

Итого – победный гол и вратарский сейв в одной игре. Окампос – герой, а у Вацлика неудачным был и первый матч с «Эйбаром», только виной тому не травма, а его собственные ошибки. Тогда «Севилья» вела 2:0 к 65-й минуте (тогда тоже забивал Окампос), но проиграла 2:3 – Вацлик и Карлос на пару привезли второй гол, голкипер не выручил и в третьем.

В концовке этой игры он все же выручил, но решающий сейв сделал форвард. «Севилья» на четвертом месте оторвалась от «Вильярреала» на шесть очков, такое же преимущество у «Эйбара» перед зоной вылета. Осталось играть четыре тура.

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