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Игрок «Атлетико» спит на кровати за 35 000 евро. Это технологичный проект по секретной разработке
Даже если вы не очень следите за Примерой, Маркоса Льоренте наверняка запомнили по Лиге чемпионов, откуда он дублем вышиб «Ливерпуль».
У Льоренте – строгая диета и личный тренер, а еще AS рассказала, Льоренте восстанавливает после матчей кровать фирмы HOGO. Она стоит 35 тысяч евро (около 2,7 миллиона рублей). Такая же есть еще у Ибая Гомеса из «Атлетика».
Почему так много дорого и что в ней особенного?
• HOGO утверждает, что их продукция производится из высококачественных, экологически чистых материалов.
• Во время сна кровать устраняет из организма электромагнитное загрязнение и не дает ему проникнуть, фактически образуя пузырь вокруг человека.
• Система отдыха снижает биологический возраст человека в среднем на 15 лет.
Биологический возраст человека рассчитывается в зависимости от того, как в организме работают обменные процессы, он может быть выше или ниже фактического. Его можно определить с помощью анализа крови, есть и несколько домашних способов (вроде измерения пульса до и после 30 приседаний с вычислением разницы). Например, в 2018 году перед чемпионатом мира Криштиану Роналду рассказывал, что по тестам его биологический возраст не 33 года, а 23.
Кафедра генетики, физиологии и микробиологии Мадридского университета Комплутенсе провела эксперимент, который возглавляла профессор физиологии Моника де ла Фуэнте: 30 добровольцев в течение двух месяцев – одни спали в кроватях HOGO, другие – в обычных.
Исследование подтвердило: продукция укрепляет иммунную систему.
HOGO выпускает кровати для элитных спортсменов. Она представляет единственную научно гарантированную, запатентованную систему, которая естественным образом снижает биологический возраст во время сна – так написано на официальном сайте продукции. Для спортсменов – даже снижает риск получения травмы и сокращает необходимое для восстановления время.
Ключевые особенности:
• Основание кровати приспосабливается к поясничной структуре человека и его движениям во время сна, сама кровать соединяется с заземлением.
• Матрас – без пружин и пены, только из натуральных материалов.
• Надматрасник – отвечает за поглощение электромагнитного загрязнения благодаря сетке из графита и серебра.
• Терморегуляторы предохраняют от перегревания или замерзания.
• Материалы: древесина из Румынии без искусственной просушки, мериносовая шерсть из Новой Зеландии без пестицидов, кокосовое волокно из Эквадора для поглощения влаги, натуральный латекс. И на 90% ручное производство.
Наладил все это производство Марино Сид. Когда ему было за 20, он страдал от бессонницы – засыпал уже под утро просто от истощения и часто пользовался снотворным. Консультировался с врачами, читал научные исследования, а потом съездил в Гранаду на фабрику матрасов, которая владела патентом на продукцию, улучшающую качество сна. «Либо они гении, либо сумасшедшие», – подумал тогда Сид, но доверился.
Вскоре с владельцем фабрики они вместе запустили проект HOGO.
Сид родился в 1982 году, его биологический возраст сейчас соответствует 1993 году. Когда возникают вопросы, Сид ссылается на исследования мадридского, гранадского и американского институтов. Объем производства, по его словам, 2400 единиц в год, а секретную формулу знают только два человека в мире – он и владелец фабрики.
В Гранаде десять лет назад уже была компания BioVital, которая запатентовала кровать, изолирующую от электромагнитных загрязнений. Идею придумали мать и сын, использовались точно такие же материалы в виде бука и латекса, а цена составляла 6-12 тысяч евро. На одном форуме предположили, что BioVital и есть HOGO – у них даже логотипы похожи. На сайте HOGO обозначено, что компания возникла в 1990 году.
Еще одна странная вещь – количество подписчиков на ютуб-канале HOGO (всего 14!). Да и роликов там всего несколько. И еще ссылка на собственный инстаграм, которого не существует. Живой инстаграм все же есть – с тысячей подписчиков.
По данным общества испанских неврологов, в стране более четырех миллионов человек страдают хронической бессонницей. Компания считает, что кровати помогают с ней справиться. Стоимость моделей варьируется от 18 до 39 тысяч евро. Компания гарантирует улучшение иммунной системы и готова вернуть продукцию обратно, если этого не произойдет спустя два месяца.
По словам Сида, ни одного возврата пока еще не было.