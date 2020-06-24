Игрок «Атлетико» спит на кровати за 35 000 евро. Это технологичный проект по секретной разработке

Даже если вы не очень следите за Примерой, Маркоса Льоренте наверняка запомнили по Лиге чемпионов, откуда он дублем вышиб «Ливерпуль».

У Льоренте – строгая диета и личный тренер, а еще AS рассказала, Льоренте восстанавливает после матчей кровать фирмы HOGO. Она стоит 35 тысяч евро (около 2,7 миллиона рублей). Такая же есть еще у Ибая Гомеса из «Атлетика».

Почему так много дорого и что в ней особенного?