  • Маркос Льоренте
  • Примера
  • Футбол
  • Атлетико
Поделиться:
Комментарии:
0
#Маркос Льоренте #Футбол #Примера #Атлетико

Игрок «Атлетико» спит на кровати за 35 000 евро. Это технологичный проект по секретной разработке

24 июня, 18:55

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Даже если вы не очень следите за Примерой, Маркоса Льоренте наверняка запомнили по Лиге чемпионов, откуда он дублем вышиб «Ливерпуль».

У Льоренте – строгая диета и личный тренер, а еще AS рассказала, Льоренте восстанавливает после матчей кровать фирмы HOGO. Она стоит 35 тысяч евро (около 2,7 миллиона рублей). Такая же есть еще у Ибая Гомеса из «Атлетика».

Почему так много дорого и что в ней особенного?

• HOGO утверждает, что их продукция производится из высококачественных, экологически чистых материалов.

• Во время сна кровать устраняет из организма электромагнитное загрязнение и не дает ему проникнуть, фактически образуя пузырь вокруг человека.

• Система отдыха снижает биологический возраст человека в среднем на 15 лет.

Биологический возраст человека рассчитывается в зависимости от того, как в организме работают обменные процессы, он может быть выше или ниже фактического. Его можно определить с помощью анализа крови, есть и несколько домашних способов (вроде измерения пульса до и после 30 приседаний с вычислением разницы). Например, в 2018 году перед чемпионатом мира Криштиану Роналду рассказывал, что по тестам его биологический возраст не 33 года, а 23.

Кафедра генетики, физиологии и микробиологии Мадридского университета Комплутенсе провела эксперимент, который возглавляла профессор физиологии Моника де ла Фуэнте: 30 добровольцев в течение двух месяцев – одни спали в кроватях HOGO, другие – в обычных.

Исследование подтвердило: продукция укрепляет иммунную систему. 

HOGO выпускает кровати для элитных спортсменов. Она представляет единственную научно гарантированную, запатентованную систему, которая естественным образом снижает биологический возраст во время сна – так написано на официальном сайте продукции. Для спортсменов – даже снижает риск получения травмы и сокращает необходимое для восстановления время.

Ключевые особенности:

• Основание кровати приспосабливается к поясничной структуре человека и его движениям во время сна, сама кровать соединяется с заземлением.

• Матрас – без пружин и пены, только из натуральных материалов.

• Надматрасник – отвечает за поглощение электромагнитного загрязнения благодаря сетке из графита и серебра.

• Терморегуляторы предохраняют от перегревания или замерзания.

• Материалы: древесина из Румынии без искусственной просушки, мериносовая шерсть из Новой Зеландии без пестицидов, кокосовое волокно из Эквадора для поглощения влаги, натуральный латекс. И на 90% ручное производство.

Наладил все это производство Марино Сид. Когда ему было за 20, он страдал от бессонницы – засыпал уже под утро просто от истощения и часто пользовался снотворным. Консультировался с врачами, читал научные исследования, а потом съездил в Гранаду на фабрику матрасов, которая владела патентом на продукцию, улучшающую качество сна. «Либо они гении, либо сумасшедшие», – подумал тогда Сид, но доверился.

Вскоре с владельцем фабрики они вместе запустили проект HOGO.

Сид родился в 1982 году, его биологический возраст сейчас соответствует 1993 году. Когда возникают вопросы, Сид ссылается на исследования мадридского, гранадского и американского институтов. Объем производства, по его словам, 2400 единиц в год, а секретную формулу знают только два человека в мире – он и владелец фабрики.

В Гранаде десять лет назад уже была компания BioVital, которая запатентовала кровать, изолирующую от электромагнитных загрязнений. Идею придумали мать и сын, использовались точно такие же материалы в виде бука и латекса, а цена составляла 6-12 тысяч евро. На одном форуме предположили, что BioVital и есть HOGO – у них даже логотипы похожи. На сайте HOGO обозначено, что компания возникла в 1990 году.

Еще одна странная вещь – количество подписчиков на ютуб-канале HOGO (всего 14!). Да и роликов там всего несколько. И еще ссылка на собственный инстаграм, которого не существует. Живой инстаграм все же есть – с тысячей подписчиков.

По данным общества испанских неврологов, в стране более четырех миллионов человек страдают хронической бессонницей. Компания считает, что кровати помогают с ней справиться. Стоимость моделей варьируется от 18 до 39 тысяч евро. Компания гарантирует улучшение иммунной системы и готова вернуть продукцию обратно, если этого не произойдет спустя два месяца.

По словам Сида, ни одного возврата пока еще не было.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Ты спишь?
Новая звезда из Японии: влияет на ТВ-контракт Бундеслиги, спит по 12 часов, получает розы
Правила сна от Леброна: никаких экранов, шум дождя над листвой, температура комнаты − 20˚
Секреты мощи Холанда: три порции на ужин, очки для сна, диета Роналду, генетика родителей-спортсменов
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Маркос Льоренте
#Футбол
#Примера
#Атлетико