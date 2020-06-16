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#Даити Камада #Футбол #Бундеслига #Айнтрахт Ф #Арсенал

Новая звезда из Японии: влияет на ТВ-контракт Бундеслиги, спит по 12 часов, получает розы

16 июня, 12:15
Александр Плеханов

SVEN SIMON/Global Look Press

Даити Камада – в цифрах и фактах

🎮 К 23 годам поиграл за три команды: «Саган Тосу», «Сент-Труйден» (аренда), «Айнтрахт».

🇯🇵 Стал только вторым японцем с хет-триком в еврокубках. Первый – Минамино. Когда Камада дебютировал в сборной, он заменил именно Минамино.

⚽️ В Лиге Европы за «Айнтрахт» Камада забил шесть голов – это в три раза больше, чем в Бундеслиге. Еще два гола у него в Кубке Германии.

💰 Камада стоил «Айнтрахту» 1,6 миллиона евро. Сейчас Transfermarkt оценивает его уже в восемь миллионов.

☑️ В «Айнтрахте» Камада зарабатывает 40 тысяч евро в неделю – половину от оклада самого высокооплачиваемого игрока команды Андре Силвы. Меньше Камады получают только четверо.

💤 Камада любит спать – во время паузы из-за коронавируса он проводил в постели по 12 часов в сутки.  В остальное время готовил и возился с ребенком.

↔️ Летом 2019-го Камада чуть не перешел в «Дженоа». Все было уже согласовано, но мнение изменилось на втором сборе «Айнтрахта» – после него Камада остался.

Освободитель и легенда «Арсенала»

28 ноября 2019-го Камаду узнали в Англии. «Арсенал» принимал «Айнтрахт» в Лиге Европы и проиграл 1:2. Камада оформил дубль, а на следующий день уволили Эмери. Фанатам «Арсенала» так понравился такой итог, что к описанию Камады в википедии добавился статус освободителя «Арсенала». Даже Бундеслига позже писала об этом на официальном сайте.

Позже история только разрасталась. По вкладу в развитие «Арсенала» Камаду сравнивали с Анри и называли легендой Лондона. Один из фанатов писал: «Все аплодируют Озилу, а я просто хочу сказать спасибо Камаде. Больше никаких болей в груди от Эмери. Даити Камада – игрок месяца в «Арсенале».

Goal что-то знал еще во время матча:

Так творилась история Камады в Англии:

Прогресс Камады поддерживает партнерство японского ТВ и Бундеслиги

Трансфер Камады сочетается с принципом «Айнтрахта»: брать сырых и перспективных игроков, а потом через аренды доводить их до Бундеслиги. Камаду нашел скаут Бен Манга. Вот его мысли: «Я работаю в этом бизнесе уже 15 лет. Утверждаю, что вижу больше, чем другие. Если вы забили три гола, это было хорошо, все могут это увидеть. Моя работа – распознавать мельчайшие вещи».

С переходом Камады в 2017-м совпало подписание важного телевизионного контракта между Бундеслигой и SPTV. В Японии это главный оператор спутникового телевидения. Изначально контракт действовал на три года и заканчивался в 2020-м. Сейчас его продлили сразу на пять ближайших лет. SPTV обязуется показывать 200 матчей Бундеслиги и Бундеслиги 2 каждый сезон.

В каждой новости об этом продлении есть один пункт: в Бундеслиге сейчас играют три заметных японских футболиста. Один из них – Макото Хасебе из «Айнтрахта», который скоро закончит карьеру. Еще за «Вердер» постоянно выходит 30-летний Осако (25 матчей, 5 голов). Главной японской звездой остается Камада: по перспективам и влиянию на японских зрителей его уже сравнивают с Кагавой.

SVEN SIMON/Global Look Press

«Айнтрахт» сравнивает его с Месси

Камаду по-доброму называют персонажем из-за странностей в его жизни. Один из первых постов в инстаграме Камады – букет роз в раздевалке из 2016-го, который он получил в подарок. В «Айнтрахте» такого признания не было: в Бундеслиге Камада забил даже позже, чем в Лиге Европы. В клубе уже шутили, что у него все нормально получается только на тренировках. 

Отличие Камады от многих атакующих талантов – его оценивают и признают не только по количеству голов. EA Sports сделала для Камады улучшенную карточку, где главная характеристика – дриблинг (94). «Для обводок у него есть качество. Камада творит что-то, что имеет значение. Он просто хорошо это делает», – так говорит о нем вратарь «Айнтрахта» Трапп.

Камада-дриблер окончательно раскрылся в матче с «Гертой». Сместился с левого фланга в центр, забежал в штрафную, по пути обошел четверых и прострелил на Силву – тот замкнул пяткой. «Айнтрахт» в итоге выиграл со счетом 4:1 и обошел «Герту» в таблице. Гол Силвы с паса Камады оказался победным. В твиттере шутят: «У Лео Месси висит на стене постер с Даити Камадой».

«Айнтрахт» за такие действия тоже сравнил Камаду с Месси:

Продажа Камады –  будущая цель для «Айнтрахта»

Сейчас Камада стал одним из лидеров «Айнтрахта», но его контракт завершается уже летом 2021-го. «Мы хотели бы продолжить с ним работу. Особенно в Лиге Европы он показал, что может помочь нам. Даити – важный, креативный и результативный игрок, который может изменить ситуацию. Мы хотели бы продлить его контракт», – объяснял спортивный директор Бруно Хюбнер.

«Айнтрахт» работает над этим не первый месяц, но у самого Камады не такая однозначная позиция. Именно по его инициативе переговоры отложили до весенне-летнего отрезка, хотя «Айнтрахт» начинал их еще зимой. В Германии ожидают, что «Айнтрахт» все-таки продлит соглашение Камады до 2023 года. За это время его разовьют, чтобы потом получить деньги.

Только перед сезоном-2019/20 «Айнтрахт» заработал 100 миллионов евро на продаже Йовича и Аллера (60+40). Камада идеально подходит на роль очередного перспективного актива, но вряд ли уедет из Германии. Еще в Японии Камада рассказывал, что «Бавария» и дортмундская «Боруссия» – его любимые команды.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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