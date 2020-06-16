Новая звезда из Японии: влияет на ТВ-контракт Бундеслиги, спит по 12 часов, получает розы

Даити Камада – в цифрах и фактах

🎮 К 23 годам поиграл за три команды: «Саган Тосу», «Сент-Труйден» (аренда), «Айнтрахт».

🇯🇵 Стал только вторым японцем с хет-триком в еврокубках. Первый – Минамино. Когда Камада дебютировал в сборной, он заменил именно Минамино.

⚽️ В Лиге Европы за «Айнтрахт» Камада забил шесть голов – это в три раза больше, чем в Бундеслиге. Еще два гола у него в Кубке Германии.

💰 Камада стоил «Айнтрахту» 1,6 миллиона евро. Сейчас Transfermarkt оценивает его уже в восемь миллионов.

☑️ В «Айнтрахте» Камада зарабатывает 40 тысяч евро в неделю – половину от оклада самого высокооплачиваемого игрока команды Андре Силвы. Меньше Камады получают только четверо.

💤 Камада любит спать – во время паузы из-за коронавируса он проводил в постели по 12 часов в сутки. В остальное время готовил и возился с ребенком.

↔️ Летом 2019-го Камада чуть не перешел в «Дженоа». Все было уже согласовано, но мнение изменилось на втором сборе «Айнтрахта» – после него Камада остался.

Освободитель и легенда «Арсенала»

28 ноября 2019-го Камаду узнали в Англии. «Арсенал» принимал «Айнтрахт» в Лиге Европы и проиграл 1:2. Камада оформил дубль, а на следующий день уволили Эмери. Фанатам «Арсенала» так понравился такой итог, что к описанию Камады в википедии добавился статус освободителя «Арсенала». Даже Бундеслига позже писала об этом на официальном сайте.

Позже история только разрасталась. По вкладу в развитие «Арсенала» Камаду сравнивали с Анри и называли легендой Лондона. Один из фанатов писал: «Все аплодируют Озилу, а я просто хочу сказать спасибо Камаде. Больше никаких болей в груди от Эмери. Даити Камада – игрок месяца в «Арсенале».

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