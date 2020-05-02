Японка из MMA играет на укулеле во время изоляции 🎶
Мэй Ямагучи 37 лет. На профессиональном уровне в MMA она провела уже 33 боя (21 из них выиграла). Еще Ямагучи интересовалась кикбоксингом, где тоже вышла на уровень профи. Ее образ сейчас характеризуют по двум вещам: почти по ветеранским достижениям в единоборствах и любви к музыке.
One Championship рассказывает о мыслях Ямагучи: сила мелодии – позитивный источник энергии в трудные времена. Однажды она затащила свою подругу в хор, чтобы поддержать ее в тяжелый момент жизни. Там же сама Ямагучи поняла, что может легко познавать новое и развивать музыкальный дар.
Сначала она научилась играть на сямисэне. Это громоздкий инструмент, который часто мелькает в японских театрах и на местных фестивалях. Ямагучи ходила на специальные уроки, а потом выкладывала впечатления в фейсбуке: «Только что закончилось занятие. Я слишком люблю японскую историю и традиционные музыкальные инструменты».
Все достижения она выкладывала в инстаграм:
Из-за домашней скуки во время пандемии коронавируса Ямагучи заинтересовалась новым инструментом – укулеле. Это маленькая разновидность гитары, которая легче и приятнее звучит в домашних условиях: сямисэн был бы слишком громким. Ямагучи заказала укулеле и теперь делится с поклонниками новой музыкой.
Она объясняла, что научиться играть очень легко – достаточно нескольких аккордов для одной песни. «Я и мой кот поем это всем людям мира, которые пытаются побороть коронавирус. Где бы вы сейчас не находились, помните, что вы не одиноки», – пишет Ямагучи новое сообщение в своих соцсетях. Ее музыкальные будни теперь такие:
И такие: