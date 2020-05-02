Японка из MMA играет на укулеле во время изоляции 🎶

Мэй Ямагучи 37 лет. На профессиональном уровне в MMA она провела уже 33 боя (21 из них выиграла). Еще Ямагучи интересовалась кикбоксингом, где тоже вышла на уровень профи. Ее образ сейчас характеризуют по двум вещам: почти по ветеранским достижениям в единоборствах и любви к музыке.

One Championship рассказывает о мыслях Ямагучи: сила мелодии – позитивный источник энергии в трудные времена. Однажды она затащила свою подругу в хор, чтобы поддержать ее в тяжелый момент жизни. Там же сама Ямагучи поняла, что может легко познавать новое и развивать музыкальный дар.

Сначала она научилась играть на сямисэне. Это громоздкий инструмент, который часто мелькает в японских театрах и на местных фестивалях. Ямагучи ходила на специальные уроки, а потом выкладывала впечатления в фейсбуке: «Только что закончилось занятие. Я слишком люблю японскую историю и традиционные музыкальные инструменты».

Все достижения она выкладывала в инстаграм: