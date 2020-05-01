Как попасть в FIFA, Football Manager и на британское радио – быть футболистом и записать хитовый трек
В карьере 26-летнего Мэтта Робинсона не было больших футбольных достижений. Все детство и юность он провел в детских и молодежных командах «Лестера». Но в 2012-м Робинсон (тогда ему было 17) ушел из «Лестера» – там он не был важнейшим игроком, в основу не звали. Поэтому Робинсон перешел в «Лутон», который сразу же предложил ему место во взрослой команде.
4 года в системе «Лутона», аренды в «Киддерминстер», «Гримсби» и «Уокинг». Дальше (в 2016-м) – переход в «Дагенхем» (Национальная лига – это все еще профессиональный уровень, но очень близко к любителям), за который Робинсон уже провел более сотни матчей и играет до сих пор.
«Я люблю футбол. Это одно из важнейших дел в моей жизни. Футбол – это моя работа и мое хобби. По значимости с ним я могу сравнить для себя только музыку».
Музыка (рэп, хип-хоп) – вторая важнейшая тема в жизни Робинсона. Он говорит, что пишет треки с 12 лет. Тогда он еще не определился со стилем, но сейчас плотно ассоциирует себя с граймом. Сейчас он выступает под псевдонимом Kamakaze.
Робинсон пишет треки на разные темы. У него были футбольные треки в том числе. Самый знаменитый – фит с Rezz-Ra, G-Tek и Skeez, который компания посвятила чемпионству «Лестера». В части Робинсона есть две яркие строчки:
1. «Да, чувак, я окреп и получил навыки Мареза».
2. «Эй, мы стали сильными и теперь кусаемся. Как Луис Суарес».
Вот еще треки Робинсона:
Мэтт Робинсон говорит, что футбол и музыка пока что не мешают друг другу. Днем он ездит на тренировки/на матчи (в зависимости от дня). Вечером он расслабляется дома – продумывает тексты новых треков, музыку под них.
«Футбол сделал меня уверенным – научил всегда идти вперед и надеяться только на себя. Он научил меня не обращать внимание на всякую чепуху. Это помогает и в музыке. В самом начале у меня не было продвижения. Я делал музыку для себя и близких друзей. Уверенность и напор помогли мне развиваться. Я сейчас не на самом высоком уровне, но горжусь тем, чего добился в плане музыки».
Как говорит сам Робинсон, у него два больших музыкальных достижения. Первое – попал в список исполнителей, чьи треки включили в FIFA 20. «Это очень круто. И очень странно, потому что я выпустил трек в 2019-м. Всего за год он стал популярным». Вы можете прослушать трек, перейдя по ссылке.
Второе достижение – попал на популярное шоу на BBC Radio 1.
Робинсон кайфует от происходящего. Он говорит, что в команде шутят: он читает [грайм] лучше, чем играет. В раздевалке, как он сам признается, одноклубники часто включают его песни. «Парням нравится лиричная музыка. Мои песни соответствуют их вкусам».
Робинсон говорит, что футбол на данный момент важнее музыки: «Потому что это мой основной источник дохода. Если я почувствую, что музыка мешает мне играть, или мне скажет об этом тренер, я на время приостановлю музыкальную деятельность. И все же, когда меня спрашивают, что для меня важнее, я всегда даю нейтральный ответ: «И футбол, и музыка. Желательно, чтобы этого было много».