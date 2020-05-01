Как попасть в FIFA, Football Manager и на британское радио – быть футболистом и записать хитовый трек

«Я люблю футбол. Это одно из важнейших дел в моей жизни. Футбол – это моя работа и мое хобби. По значимости с ним я могу сравнить для себя только музыку».

Музыка (рэп, хип-хоп) – вторая важнейшая тема в жизни Робинсона. Он говорит, что пишет треки с 12 лет. Тогда он еще не определился со стилем, но сейчас плотно ассоциирует себя с граймом. Сейчас он выступает под псевдонимом Kamakaze.

Робинсон пишет треки на разные темы. У него были футбольные треки в том числе. Самый знаменитый – фит с Rezz-Ra, G-Tek и Skeez, который компания посвятила чемпионству «Лестера». В части Робинсона есть две яркие строчки:

1. «Да, чувак, я окреп и получил навыки Мареза».

2. «Эй, мы стали сильными и теперь кусаемся. Как Луис Суарес».