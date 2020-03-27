Как Pearl Jam стали китами гранжа, спасли Родмана от самоубийства и основались вокруг любви к баскетболисту, которого погубил алкоголь

Успех Ten сравнял вес Pearl Jam в мире гранжа с Alice in Chains, Soundgarden и Nirvana. У Эдди Веддера даже был конфликт с Куртом Кобейном, который отказывался считать творчество группы гранжем. Но позже они помирились и дружили вплоть до смерти Кобейна в 1994-м.

Считается, что смерть Кобейна уничтожила весь гранж. Многие группы не пережили резкий упадок интереса к жанру. Но Pearl Jam адаптировались к новой эпохе и сохранили популярность. Уже давно их название − крепкий бренд. И странно, что оно когда-то было другим.

Хотя связь с Блэйлоком группа не разорвала. Они встречались, когда его клубы приезжали в Сиэтл на матч с «Соникс». «Как-то раз мы даже сыграли против него один-на-один и я забросил пару мячей», − клянется Амент.

О себе самом Блэйлок говорил уверенно:

«Я всегда был великим защитником. Ленни Уилкинс помог всем нам, правильно построив игру вокруг парней, которые понимают что делать с мячом. Но защита была со мной всегда. Это то, чему нельзя научить. Это просто либо есть, либо нет».

Хотя суперзвездой он так никогда и не станет, его помнят как уважаемого игрока. Чья репутация при этом катилась в пропасть. Все в НБА знали, что Блэйлок мог обкуриться травой и играть еще лучше, чем в нормальном состоянии. Тогда это была одна из главных баек баскетболистов. Но вот с алкоголем дела шли сложнее. В 1997 году его впервые поймали пьяным за рулем – он едва не врезался в столб. Потом он попадался еще несколько раз, лишался прав, но вообще не менялся.

Постепенно это сказалось на карьере. Когда Блэйлоку было едва за тридцать, с ним не захотела связываться ни одна команда, кроме «Голден Стэйт». До трехочковой революции и лучшей команды в истории было еще очень далеко − тогда «Уорриорс» выглядели предельно ужасно. Но даже там Блэйлок не протянул долго.